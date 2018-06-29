Metrekare (M²) veya Kilometrekare (K² ) işareti nasıl yapılır?

Gelen bir soruda takipçimiz sık olarak metrekare ve kilometrekare işaretlerini google’a yazıp kopyalamaktan dolayı çok zaman harcadığını klavye’de metrekare ve kilometrekare işareti nasıl yazılır konusunda destek istemiştir.

Metrekare ve Kilometrekare işaretleri günlük hayatımızda çok fazla kullanılmamaktadır. Ödev yada bu işlerle uğraşan kişiler için bu yazıyı eklemek istedik.

Kilometrekare km² yada metre kare işareti m² yapma

En kolay yöntemlerden bir tanesi ise M yada K harfine basın ve daha sonra “Alt” tuşuna basılı tutarken 0178 rakamını yazınız. Bu sayede yazdığınız harfin üstüne metrekare işaretini koyabilirsiniz.

Yukarıdaki şekilde Metrekare işareti yapamıyorsanız bilgisayarınızda birkaç işlem yapmanız gerekmektedir. Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem adımlarını takip edin ve karşınıza çıkan tablodan unicode 33A1 kodunu eklemeniz yeterli olacaktır.

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