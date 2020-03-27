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Xiaomi’de dijital denge özelliği çok başarılı

tarafından 27 Mart 2020 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonlarda vakit geçirmeyi çok seven bir milletiz. Peki hiç aklınıza hangi oyun yada uygulamada ne kadar süre ile vakit geçirdiğinizi kendinize sordunuz mu?

Bildiğiniz üzere , MIUI arayüzünü kullanmaktadır. Bu arayüz birçok özelliği bize sunmaktadır. Son gelen MIUI güncellemesinden sonra “” adında çok güzel bir özellik eklendi. Bu eklenti sayesinde telefonunuzda ne kadar vakit geçirdiğinizi, hangi uygulama yada oyunlarda ne kadar vakit geçirdiğinizi göstermektedir.

Hatta önceki günlerin istatisklerine de ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu dijital denge özelliği içinde kaç kere telefonun kilit ekranını açtığınız ve size gelen bildirim sayılarınıda görebiliyorsunuz.

Telefondan “Ayarlar” bölümüne giriş yaptığınızda sayfanın en alt bölümlerinde “Dijital denge” kategorisini göreceksiniz. Buraya girdiğinizde başlıca istatiskler karşınıza çıkacaktır. Sayfanın üstündeki süreye tıklayınca hangi uygulama yada oyunda kaç dakika vakit geçirdiğiniz görebileceksiniz.

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