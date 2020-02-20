Xiaomi parmak izi ekleme ayarlardan kayboldu

Mail ile gelen bir soruyu sitemize eklemek istedik.

İlk defa böyle bir sorun gördüğümüz için yayınlayıp başka kişilerde bu sorun ile karşılaştıysa ve çözüm bulduysa çözümü bile iletirse çok memnun oluruz.

Gelen soruda Xiaomi Redmi Note 5 kullanıcısı ziyaretçimiz parmak izi tanımayı iptal etmiş ve daha sonra tekrar parmak izi eklemek istediğinde yüz tanıma menüsü olduğunu ve parmak izi ekleme menüsünün kaybolduğunu yazmıştır.

İnternette araştırdığımızda birçok kişi bu tarz sorun ile karşılaştığını ve sabit çözüm yöntemi olduğunu göremedik.

Fakat bir kişi internette şu yöntem ile sorunu çözdüğünü yazmış

Bölgesel dil ayarlarında Hindistan yaparak bu sorunu halletiğini yazmış.

Not: Ziyaretçilerimizden bu sorunu çözen varsa ve yöntemi iletirse bu konu içerisine eklemek istiyoruz.