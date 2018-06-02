Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyat ve performans canavarı Xiaomi’nin yeni modeli Mi 8 resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi Mi 8’in üst segment teknik özellikleri ve tasarımı çok beğenildi.

Gerçi tasarım olarak başka bir markaya benzediği için tepkiler alsada sonuç olarak ortada çok iyi bir akıllı telefon bulunuyor.

Xiaomi Mi 8 teknik özellikleri

Bu modelde 6.21 inçlik devasa bir ekran bulunuyor. 402 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekranı olması ayrı bir tat katıyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 83.82’dir. Çerçevesiz ekran tasarımı ile kullanıcılarına ayrı bir heyecan yaratıyor. Xiaomi Mi 8’i 3400 mAh‘lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.

Xiaomi Mi 8 kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 megapiksellik bir arka ana kamerası bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde ikinci bir arka kamera bulunuyor. Bu ikinci arka kamera sayesinde 2X Optik Zoom ve Telephoto özelliği gelmektedir. Selfie kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğündedir.

Performans olarak ise 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yongaseti bulunuyor. Görsel grafik işlemcisi ise Adreno 630’dur. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak imkansız diyebiliriz. Xiaomi Mi 8 modeli 64 GB’lık dahili depolama hafızası mevcuttur. MicroSD hafıza kartı desteği bulunmuyor. Xiaomi Mi 8’in 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama hafızası olan modelleri bulunacak.

4.5G olarak ise CAT 16 teknoloji yer alıyor. İnternette saniyede 1000 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz. Android’in son işletim sistemi 8.1 Oreo sürümü ile gelecektir. NFC, Parmak izi ve Çift hat özelliği olan Xiaomi Mi 8 Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair malesef net bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Mi 8 fiyatı ise kapasiteye oranla değişiyor.

6 GB RAM 64 GB – 420 dolar

6 GB RAM 128 GB – 470 dolar

6 GB RAM 256 GB – 515 dolar etiketiyle satışa sunulacak.

Yukarıdaki fiyatlar yurtdışı fiyatlarıdır. Türkiye satış fiyatları vergiler ile birlikte fazla olacaktır. 6 GB RAM 64 GB dahili depolama hafızası olan model büyük ihtimal 2250-2500 TL arasında olabileceğini düşünüyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)