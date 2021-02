Xiaomi akıllı robot süpürge hata kodları ve çözümleri

[Toplam: 0 Ortalama: 0 /5]

Akıllı robot süpürgeler artık hemen hemen her evde yerini almaya başladı. Bu yazımızda sizlere Xiaomi akıllı robot süpürgelerde meydana gelen arıza ve çözüm yöntemleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Arıza durumlarında akıllı robot süpürge üzerindeki ışıklı gösterge lambası hızlıca kırımız renkte yanıp sönecektir. Ayrıca sesli olarak hata mesajını duyacaksınız. Bu durum ile karşılaştığınızda aşağıdaki hataları kontrol edebilirsiniz.

Hata 1: Please check whether a surface of laser distance sensors is not a bocked.

Hata 1 Çözüm: Eğer lazer mesafe sensörü yabancı bir cisim ile engellenmiş ise, engeli kaldırın ve sensörü

temizleyin. Eğer cihaz yeniden başlamazsa cihazı başka bir yere taşıyarak yeniden deneyin.

Hata 2: Cleann and lightly stir collision sesors

Hata 2: Çözüm: Çarpışma sensörü sıkışmış olabilir, hafifçe kaydırın ve yabancı bir cisim varsa dikkatlice çıkarın. Eğer yabancı bir cisim yoksa cihazı farklı bir yüzeye koyarak yeniden çalıştırın.

Hata 3: Move the device another ocation and start

Hata 3 çözüm: Tekerlekler boşlukta kalmış olabilir. Cihazı farklı bir bölgeye taşıyın.

Hata 4: Clean hovering sensors, move the device to a new location and run.

Hata 4 çözüm: Cihaz yükseklik farkının olduğu bir alanda bulunuyorsa, cihazı yeni bir bölgeye taşıyın ve

yeniden çalıştırın. Eğer sensörler engellenmiş yada kirlenmiş ise çalışmayı durdurabilir. Sensörleri temizleyiniz.

Hata 5: Clean a fishing line and bearings of the main brush

Hata 5 çözüm: Yabancı cisimler ana fırça üzerine dolanmış olabilir. Onu çıkarın ve fırça yuvalarını

temizleyerek yeniden çalıştırın.

Hata 6: Check if main wheels stuck. Move the device to anew location and run

Hata 6 çözüm: Ana tekerleğe yabancı cisimler takılmış olabilir. Temizleyin ve cihazı farklı bir bölgeye koyarak yeniden çalıştırın.

Hata 7: Clean an area around the device from obstacles

Hata 7 çözüm: Cihaz sıkışmış olabilir. Cihazın etrafındaki engelleri temizleyin cihazı yeni bir bölgeye koyarak yeniden çalıştırın.

Hata 8: Replace a dust collector and filter grid.

Hata 8 çözüm: Toz haznesini ve filtresini değiştirin, toz haznesini ve filtresini kontrol edin eğer geçici bir

problemse gidererek tekrar çalıştırmayı deneyin.

Hata 9: Replace a dust collector and filter grid.

Hata 9 çözüm: Filtre tıkanmış olabilir. Temizlemeyi deneyin. Eğer başarısız olursanız yenisiyle değiştiriniz.

Hata 10: There may be strong magnetic fields, move the device form a virtual barrier

Hata 10 çözüm: Başlatırken, cihaz sanal bir engeldeydi. Cihazı yeni bir yere taşıyın ve yeniden çalıştırın.

Kaynak: Yukarıdaki sorun ve çözüm yöntemleri Xiaomi akıllı robot süpürge Türkçe kullanım kılavuzundan alınmıştır.