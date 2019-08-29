Windows 10’da Hazırda Beklet Nasıl Kapatılır?

Microsoft Windows yüklü bir bilgisayarlar, pek kullanılmasa da çok farklı güç seçeneklerine sahiptir.

Bu güç seçeneklerinin amaçları genel olarak, güvenliği sağlamak, fazla güç tüketimi ve elektrik tüketiminin önüne geçmek, sizlere daha yüksek performansı sunabilmektir.

Bilgisayarımızda yüklü olan bir işletim sisteminin bize hazır halde getirdiği bu güç seçenekleri herkesi memnun etmeyebilir tabi. Özellikle de bilgisayarının sürekli açık kalmasını isteyen kullanıcılar için bunun önüne geçmek oldukça önemlidir.

Windows 10 İşletim Sistemli Bir Bilgisayarda Hazırda Beklet Devre Dışı Bırakılabilir Mi?

Windows 10, açık kaynak bir işletim sistemi olmadığı için, işletim sistemi ile birlikte gelen özelliklerin pek çoğuna müdahale etme ya da devre dışı bırakma şansımız olmayabiliyor. Yine de Windows, güç seçeneklerini değiştirme ve düzenleme konusunda kullanıcılarına büyük bir esneklik sağlar. Bir kaç basit adım ile Windows 10 yüklü bilgisayarınızdaki Hazırda Beklet güç seçeneğini kapatabilirsiniz.

Windows 10 Yüklü Bir Bilgisayarda Hazırda Beklet Seçeneğini Devre Dışı Bırakmak

1. İlk olarak klavyede bulunan “Windows” tuşuna basın ya da fare ile bilgisayarınızın sol alt kısmında bulunan Windows ikonuna tıklayın.

2. Çıkan pencerede “Sistem” seçeneğine tıklayarak, sistem ayarlarına girin.

3. Sistem ayarlarında bulunan sol menüden “Güç ve Uyku” seçeneğini seçin ve açılan pencerenin sağ tarafında bulunan “ek güç ayarları“na tıklayın. Aynı zamanda bu yere, Denetim masası > Güç Seçenekleri. kısmından da ulaşabilirsiniz.

4. Sayfanın sol tarafındaki menülerden “Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin” kısmına tıklayın.

5. Açılan sayfada hazırda beklet seçeneğini işaretli şekilde göreceksiniz. Fakat bu seçenekleri değiştirmek için izne ihtiyacınız var. Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir yazısına tıklayarak, bu işlemler için kendimize izin veririz.

6. Hazırda beklet yazısının yanında bulunan kutucuğa tıklayarak işareti kaldırın. Ardından Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayın.

Artık bilgisayarınızdaki Hazırda beklet özelliği kapatılmış olacaktır.

Hazırda Beklet Seçeneği Nasıl Tekrar Aktif Edilir?

Hazırda beklet seçeneğini tekrar aktif etmek için aynı şeyleri yapmanız, en sonunda kutucuğa tıklayarak tik işaretini tekrar koymanız ve kaydetmeniz yeterli olacaktır.

Hazırda beklet seçeneği her ne kadar bazı zamanlarda işinizi zorlaştırsa da ciddi bir enerji korunumu sağlar, Hem bilgisayarın boş olduğu zaman daha az enerji tüketir hem de hızlı bir şekilde tekrar aktif olmasına olanak verir.