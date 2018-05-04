WhatsApp çevrimiçi kapatma

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ta birçok bilmediğiniz özellik bulunmaktadır.

Mesela WhatsApp’ta son görülmeyi yani mesaj okundu bilgisini kapatabiliyorsunuz. Peki çevrim içi görünme bilgisinide katabileceğinizide biliyor muydunuz?

Bazı kişiler her zaman çevrim içi olamamaktadır. Yada çevrim içi olduğunuzda size gelen mesajlara cevap vermediğinizde karşı taraftaki kişi yanlış anlayabilmektedir.

WhatsApp’ta çevrim içi bilgisini gizleme

Çevrimiçi özelliğini kapatmak için birkaç basit işlem yapmanız yeterli olacaktır. Ayarlar > Gizlilik > Durum adımlarını takip ediniz. Bu kısımda kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrimiçi olup olmadığınızı görebilmektedir. Bu adımda “Şu kişilerle Paylaş” seçeğine tıkladıktan sonra kimseyi seçmeden “Bitti” dediğinizde çevrimiçi olduğunuzu gizleyebiliyorsunuz. Bu adımı bitirdikten sonra “Şu Kişilerle Paylaş-0 kişi seçildi” yazısını göreceksiniz. Hemen arkasında Ayarlar-Gizlilik bölümünden “Okundu bilgisi ve “Son Görülme” seçeneklerini de kapatırsanız artık tamamen gizli şekilde WhatsApp’ta gezebilirsiniz.

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