UEFI Windows 10 USB Nasıl Hazırlanır?

UEFI günümüz bilgisayarlarında bulunan donanımı kontrol etmeyi sağlayan bir yazılımdır. Kısaca UEFI, BİOS yazılımının daha hızlı bir versiyonu da diyebiliriz. Peki, UEFI nasıl oluyor da bu kadar sık bir şekilde adından söz ettiriyor? UEFI modern bilgisayarların hızlı ve daha rahat bir şekilde kullanılmasında önemli bir yer oynuyor. UEFI kurulumu yapılan bilgisayarlar en basitinden daha hızlı kapanıyor, açılıyor ve uyku haline geçiyor. Bu durumları göz önüne alan kullanıcılarda BİOS tabanlı yazılım kurulumu yerine UEFI yazılım kurulumu yapmayı tercih ediyor. Eğer sizde UEFI kurulumu yapmak isterseniz bir UEFI Windows 10 USB hazırlamalısınız.

UEFI Kurulumu Yapmanın Avantajı

Öncelikle UEFI kurulumunun size sağlayacağı en büyük avantaj bilgisayarınızı daha hızlı kullanmanız ve bu sayede zamandan tasarruf etmenizdir. Diğer bir avantaj ise UEFI kurulumu sayesinde disklerinizi GPT olarak biçimlendire bilmenizdir. Disklerinizi GPT olarak biçimlendirmeniz sayesinde 2 TB ve üstü diskleri tam kapasitesi ile kullanabilirsiniz.

UEFI Windows 10 USB Hazırlamak için Olması Gerekenler

İlk olarak elinizde 8 GB ve üstü kapasitede bir USB bellek olmalıdır. İkinci olarak ise UEFI kurulumunu kuracağınız bilgisayarınızın UEFI destekli bir bilgisayar olması gereklidir. Üçüncü olarak elinizde rufus yazılımı ve Windows 10 ISO dosyası bulunmalıdır. Bu gerekenlerin hepsi sizde mevcut ise UEFI Windows 10 USB hazırlamaya hazırsınız demektir.

UEFI Windows 10 USB Hazırlamak

İlk olarak en güncel Windows 10 ISO dosyasını ve Rufus’un son sürümünü bilgisayarınıza indirin. USB belleğinizi bilgisayarınıza takın ve Rufus yazılımını çalıştırın. Önyükleme seçiminde indirdiğiniz en güncel Windows 10 ISO dosyasını seçin. ISO dosyasını seçtikten sonra Rufus gerekli olan tüm seçenekleri sizin yerinize otomatik bir şekilde dolduracaktır.

Bu adımda eğer bilgisayarınız güncel ise disk bölüm düzeni ve hedef sistem GPT VE UEFI olarak seçili kalmalıdır. Fakat bilgisayarınız 2012 öncesi bir model ise disk bölüm düzenine GPT yerine MBR’yi seçmelisiniz. Windows 10 ile birlikte dosya boyutu 4 GB üstüne çıktığından Rufus yazılımı USB dosya sistemini NTFS seçeneğini bizim yerimize otomatik bir şekilde seçecek. Son aşama olarak Başlat kutucuğuna tıklayarak Windows 10 ISO dosyasını USB belleğe yazmaya başlayabilirsiniz.