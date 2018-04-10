Türk Telekom (Avea)’dan Turkcell ve Vodafone’a TL gönderme-isteme

Eğer Türk Telekom abonesiyseniz başka bir GSM operatörünü kullanan kişiye TL gönderebilirsiniz.

Bu hizmet ile zor durumda kalan bir arkadaşınızı yada akrabanızı zor durumda kurtarabilirsiniz. Genelde hat kullanıcıları sadece kendi GSM kullanıcılarından alabileceğini bilir. Fakat bu durum böyle değildir. Lafı uzatmadan nasıl yapılacağı konusunda geçelim.

Turkcell yada Vodafone abonesiyseniz Türk Telekom’dan TL istemek için 9235 aranabilir ya da kısa mesajda Lira istenilen numara yazılır bir boşluk bırakılır istenilen lira miktarı yazılır ve 9233’e gönderilir.

Örnek: 05551234567 10

TL talep ettiğiniz kişiye nesaj gidecektir. Eğer karşı taraf onay verirse TL hattınıza yüklenecektir.

Not: Sadece faturasız hat sahipleri TL isteyebilir.

Size TL isteme gelmeden de Türk Telekom (Avea)’dan Turkcell yada Vodafone’a TL gönderebilirsiniz.

9235 aranabilir ya da lira göndermek için kısa mesajla lira göndermek istediğiniz numara yazılır bir boşluk bırakılır istenilen lira miktarı yazılır ve 9235’e gönderilir.

Örnek: 05551234567 10

Size bir onay mesajı gelir, bu mesajı E yazarak cevaplarsanız lira gönderimi gerçekleşir.

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