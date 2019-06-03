Telefonum hızlı şarj olmuyor! Sebebi basit olabilir

Akıllı telefonlarda hızlı şarj çok önemlidir. Özellikle batarya kapasitesi büyük olan telefonlarda daha büyük önem arz etmektedir.

Daha önceki yazılarımızı takip ettiyseniz Xiaomi PocoPhone F1 kullanıcısıyız. Bu modelin hızlı şarj konusunda önemli bir ipucu vermek istedik.

Şarja her taktığınızda telefon hızlı şarj oluyor diye düşünmeyin. Şarj kablosunu taktığınızda kilit ekranında “hızlı şarj oluyor” yazısını görmeniz gerekiyor. Eğer hızlı şarj oluyor yazısını göremiyorsanız şarj cihazını fişten çıkartıp uçları yer değiştirerek tekrar takınız. Genellikle bu şekilde hızlı şarj düzelmektedir. Hızlı şarj konumunda 1 saat civarında şarj olurken, hızlı şarj özelliği olmadan 2.5 saati bulmaktadır.

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