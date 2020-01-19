Samsung Marka Cihazlarda Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Geniş bir kullanıcı ürün ve kullanıcı yelpazesi bulunan Samsung marka cihazların garantisi pek çok kişiyi yakından ilgilendirir.

Peki, Buzdolabından Çamaşır Makinesine Bilgisayardan Cep Telefonuna kadar hayatımızın içindeki bu ürünler arızalanırsa ne olacak? İşte tam bu noktada ihtiyacınız olan adres;

https://www.samsung.com/tr/support/ bu linke tıklıyorsunuz ve açılan pencereden çevrim içi olarak e-posta veya canlı çevrim içi menülerinden biriyle ya da çağrı merkezini arayarak cihazınızın garantisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tabii ki bu süreçte cihazınıza ait bazı bilgiler sizden isteneceğinden eğer cihazınız akıllı telefon ya da bu özellikli bir cihaz ise İMEİ numarası istenecektir.

İMEİ numarasını bulmanın en kolay yolu telefonunuzun arama kısmına gelip *#06# kodunu tuşlayıp ara tuşuna basmanızdır. Ancak ekranın kırık olması ya da cihazın çalışmaması durumunda endişelenmeyin her cihazın seri numarası üzerindeki etiketlerde mevcut. Cihazın modeline göre seri numarası ya da İMEİ numarasının nerede olduğu aynı linkte size gösteriliyor.

Diğer cihazlar için de seri numarası bilgisi de bu tür etiketlerde mevcut. Ayrıca cihaz satılırken size teslim edilen fatura, garanti belgesi ve cihaz kutusu üzerinde de bulabilirsiniz.

Garanti İçin Fatura Ya Da Garanti Belgesi Zorunlu mu?

Cihazın üzerindeki İMEİ bilgisi ve seri numarası bilgileri garanti için yeterli. Ancak garanti süresinin son günlerinde ise fatura süresi ile sistemde kayıtlı süre arasındaki fark önem kazanabileceğinden fatura veya garanti belgesi ya da cihazın kurulum belgesi olması sizin için avantaj sağlayacaktır.

Samsung Marka Cihazlar İçin Garanti Süreleri Ne Kadar?

Garanti Sürelerine yine https://www.samsung.com/tr/support/ sitesinden ulaşılabiliyor. Siz sormadan söyleyelim telefonlarda tablet ve televizyonda bu süre 24 ay. Beyaz eşyada 36 ay ve diğer cihazlarda değişiyor.

Samsung Garanti Koşulları Nelerdir?

Elbette tüm arızalar garanti kapsamında değil. Hangi arızaların garanti kapsamında olduğu hangisinin kullanıcı hatası olduğuna dair ayrıntılı bilgiye yine aynı linkten ulaşabilirsiniz. Unutmayın garanti sorgulaması yapmadan cihazınıza dışarıda müdahale yaptırmayınız. Ayrıca orijinal olmayan Şarj makineleri gibi aksesuarlara ile cihaz üzerindeki ROM dediğimiz yazılıma dikkat!