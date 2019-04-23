Samsung Galaxy A50 oyun performansını artırma

Samsung Galaxy A50 modelinde oyun oynarken iyi bir performans alamıyorum diyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Galaxy A50 akıllı telefonunda 3 farklı performans modu bulunmaktadır.

Bu modlar bölümü sayesinde oyunda performansı artırabilirsiniz. Tabi çok fazla bir artış beklemeyin diyebiliriz.

Galaxy A50 oyun performansı artırmak için telefonda bulunan Game Launcher uygulamasını başlatınız. Bu bölümü açtığınızda 3 farklı modu göreceksiniz.

Güç tasarruf modu ile oynarsanız pil tasarrufu elde edersiniz.

Dengeli modu seçerseniz oyun performansı ve pil kullanımı sizlere dengeli olarak sunmaktadır.

Performans modunu seçerseniz telefon size oyun oynarken en iyi performansı sunmaya çalışacaktır. Tabi bu modun şarj süresini oldukça çabuk biteceğini unutmayınız.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN İSTEĞİMİZ: Bu arada Samsung Galaxy A50 PUBG oyun performansı hakkında bizlere bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Bildiğiniz üzere PUBG oyunu birçok akıllı telefonlarda sıkıntı yaratmaya başladı. Samsun Galaxy A50 kullanıcıları PUBG Mobile oyunu hakkında bilgi verirse bu telefonu alacaklara ön fikir vermiş olacaksınız.