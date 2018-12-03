Q tuşu kırıldı ve Et işareti yapamıyorum!

İlginç soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir takipçimiz masaüstü bilgisayarında Q harfinin tuşu kırık olduğu için @ işareti yapamadığını, bunu nasıl çözebileceği konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak Q tuşunu kullanamıyorsanız et işareti linkine tıklayıp yazımızı okuyabilirsiniz. Yada ” @ “ mouse ile soldaki simgeyi kopyalayıp yazmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Tabi bu işlem sadece geçici bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Diğer bir yöntem ise bilgisayarın sanal klavyesini kullanmak olacaktır. Başlat menüsünde yer alan arama çubuğuna ekran klavyesi yazarak sanal klavyeyi çalıştırabilirsiniz.

Masaüstü bilgisayarlarının klavyelerini değiştirmek çok kolaydır. En kötü ihtimal ile yeni bir klavye alarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Fakat laptop’larda bu durum maddi olarak çok farklıdır. Laptop klavye değişimleri 100 TL civarlarından başlamaktadır. Daha önce biz HP Pavilion G6 modelinin klavyesini orjinali ile 90 TL’ye işçilik dahil değiştirmiştik.