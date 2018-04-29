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PS3 Multiman oyun yükleme nasıl yapılır Bir takipçimiz PlayStation 3 aldığını, kırık PS3 olduğu için oyunları Multiman ile oynuyormuş. Multiman oyun yükleme konusunda bizde yardım istemiştir. Elimizden geldiği kadar Multiman Oyun yükleme konusunda yardım etmek...

Edirne PS4 Kırma (Fiyat ve yer bilgisi) Bir ziyaretçimiz bize Edirne PS4 kırma yapan bir yere var mı diye sormuştur. Daha önce PS3 kol tamiri konusunda yazan kişi olduğu için bu sorusunuda cevaplamak istedik. PS4 yeni...