PS3 Multiman oyun yükleme nasıl yapılır

Bir takipçimiz PlayStation 3 aldığını, kırık PS3 olduğu için oyunları Multiman ile oynuyormuş.
Multiman oyun yükleme konusunda bizde yardım istemiştir. Elimizden geldiği kadar Multiman Oyun yükleme konusunda yardım etmek istiyoruz.
PS3 MULTİMAN OYUN YÜKLEME NASIL YAPILIR?
- İlk olarak yüklemek istediiniz PS3 oyununu indiriniz. Daha sonra indirdiğiniz oyundan daha büyük kapasiteli bir Flash Bellek yada harddisk kullanmak zorundasınız. Flash belleğinizi FAT32 olarak yeniden formatlamanız gerekmektedir. (FAT32’ye çevirme esnasında bellekteki tüm veriler silinecektir.)
- Eğer bilgisayarınız Flash belleğinizi FAT32 olarak formatlayamıyorsa FAT32 Formatter adlı programı kullanmanız gerekmektedir. Bu programı indirdikten sonra kurulumunu yapınız. Flash bellek yada taşınabilir harddisk’i FAT32 olarak formatlayınız.
- Formatlama işleminden sonra flash belleğin içine büyük harfler ile GAMEZ klasörü oluşturup oyunu bu klasörün içine kopyalayınız.
- Yükleme tamamlandıktan sonra flash belleği PS3’e takın.
PS3’ü açıp MULTİMAN’a giriş yapın ve 5-10 saniye arasında beklediğinizde otomatik olarak oyun gözükecektir. İsterseniz oyunu bu şekilde oynayabilir yada PS3’ün içine atabilirsiniz.
MULTİMAN’A OYUN KOPYALAMA NASIL YAPILIR?
Multiman’da oyunun üzerine gelip kare tuşuna bastığınızda bir menü açılacaktır. Kopyalama simgesinin üzerine gelip X tuşuna bastığınızda oyun PS3 hafızasına kopyalanacaktır. Kopyalama işlemi oyunun boyutuna göre değişmektedir.
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