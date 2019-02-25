Netflix Uygulamasını Android İçin Çevrimdışı Gösterileri Nasıl İzlenir?

Netflix, son günlerin popüler dizi izleme platformu, içinde barındırdığı binlerce içeriği kullanıcılarına sunmaktadır. Peki, sevdiğiniz içerikleri cihazınıza indirmek ister miydiniz?

Netflix video indirme yapılabiliyor mu? Ya da Netflix’ten videoları nasıl indirebilirim? Bu sorunun cevabı elbette evet, yani beğendiğiniz dizileri ve içerikleri daha sonra izlemek için tabletinize indirebilirsiniz. Bu yazı içeriğimizde, bu işlem nasıl yapılıyor sizlere anlatacağız.

Peki Netflix uygulamasından Android tabletlerde çevrimdışı izlemek için, nasıl bir yol izleyeceğiz.

Netflix’ten video indirme işlemi için Android 4.4.2 KitKat veya daha üst bir işletim sistemine sahip olmanız gerekmektedir.

Ardından resmi Netflix uygulamasını Google Play Store mağazasından indirip kurmanız gerekmektedir. Aynı zamanda Netflix üyeliğinizin de olması gerekmektedir.

Android için Netflix’ten Film İndirme İşlemi

Netflix’i başlatın ve kullanıcı adı ve şifreniz ile üye girişi yapın. İndirmek istediğiniz filme veya gösteriye dokunun. Tek bir yatay çizgiyi gösteren aşağı ok olarak gösterilen indir simgesine dokunun, gösterilen İndir simgesine dokunun. Bu işlemden sonra indirme işlemi başlayacaktır. İndirme durumunu uygulama içinden ya da Android bildirimler menüsünden takip edebilirsiniz. İndirme işlemi bittiğinde, Netflix uygulamasının “İndirmeler” bölümünden içeriğe ulaşarak izleyebilirsiniz.

Netflix Akıllı İndirmeler ile Çevrimdışı İzleme

Çevrimdışı izlemek istediğiniz her Netflix şovunu manuel olarak tek tek indirmek istemiyorsanız, bu işlemi uygulamanın sizin için yapmasını sağlayabilirsiniz.

Akıllı Yüklemeler özelliğini kullanabilirsiniz, bu özellik sayesinde, takip ettiğiniz bir diziden bir bölüm izlemeyi bitirdiğinizde, Netflix uygulaması izlediğiniz bölümleri otomatik olarak siler ve bir sonraki grubu indirmeye hazır hale gelir. Bu şekilde hem yer tasarrufu yaparsınız hem de indirme işlemi ile tek tek uğraşmamış olursunuz.

Akıllı Yüklemeler özelliği sadece Wi-Fi bağlantısı ile çalışır, bu yüzden mobil veri paketinizde herhangi bir kota aşımı yaşamazsınız.

Akıllı Yüklemeler Özelliği Açma-Kapatma

Netflix Akıllı Yüklemeler özelliği uygulama içinde varsayılan olarak açık olarak gelir ve bu özelliği kullanmak için bir işlem yapmanıza gerek yoktur, ancak bu özelliği kullanmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

Akıllı İndirmeler özelliğini kapatmak istediğinizde, İndirilenler sekmesine dokunun ve ekranınızın üst kısmına “Akıllı Yüklemeler Açık” yazan kısma hafifçe dokunun, ardından kapatma seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın.

Netflix Filmlerini ve Şovlarını İndiremiyorsanız

Yukarıdaki anlatılan işlemleri uyguladığını halde, Netflix’ten içerik indiremiyorsanız veya çeşitli sorunlar yaşıyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır, bunları hatırlatmakta fayda vardır.

Netflix İçerik indirme ve Çevrimdışı izleme özelliği, mutlaka uyumlu bir Android sürümünde çalışıyor olmalıdır. Bu özellik ise, Android 4.4.2 (KitKat) veya daha yeni bir sürümü ile çalışmaktadır, daha eski bir sürüm Android’e sahipseniz filmleri indiremezsiniz.

Netflix platformunda bazı gösteriler ve filmler daha sonra çevrimdışı izlemek için indirmeye izin verilmeyecek şekilde işaretlenmiş olabilir. Yani Tüm içerikler için indirme seçeneği mevcut değildir. Bu durum o içerik ile alakalı bir durumdur, böyle bir içeriği indirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu durumda da o içeriği indiremezsiniz.

Netflix’te dizi, program ve film indirmek Sistem Gereksinimleri için gerekenler?