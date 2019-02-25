Netflix Uygulamasını Android İçin Çevrimdışı Gösterileri Nasıl İzlenir?

Netflix, son günlerin popüler dizi izleme platformu, içinde barındırdığı binlerce içeriği kullanıcılarına sunmaktadır. Peki, sevdiğiniz içerikleri cihazınıza indirmek ister miydiniz?
Netflix video indirme yapılabiliyor mu? Ya da Netflix’ten videoları nasıl indirebilirim? Bu sorunun cevabı elbette evet, yani beğendiğiniz dizileri ve içerikleri daha sonra izlemek için tabletinize indirebilirsiniz. Bu yazı içeriğimizde, bu işlem nasıl yapılıyor sizlere anlatacağız.
Peki Netflix uygulamasından Android tabletlerde çevrimdışı izlemek için, nasıl bir yol izleyeceğiz.
Netflix’ten video indirme işlemi için Android 4.4.2 KitKat veya daha üst bir işletim sistemine sahip olmanız gerekmektedir.
Ardından resmi Netflix uygulamasını Google Play Store mağazasından indirip kurmanız gerekmektedir. Aynı zamanda Netflix üyeliğinizin de olması gerekmektedir.
Android için Netflix’ten Film İndirme İşlemi
Netflix Akıllı İndirmeler ile Çevrimdışı İzleme
Çevrimdışı izlemek istediğiniz her Netflix şovunu manuel olarak tek tek indirmek istemiyorsanız, bu işlemi uygulamanın sizin için yapmasını sağlayabilirsiniz.
Akıllı Yüklemeler özelliğini kullanabilirsiniz, bu özellik sayesinde, takip ettiğiniz bir diziden bir bölüm izlemeyi bitirdiğinizde, Netflix uygulaması izlediğiniz bölümleri otomatik olarak siler ve bir sonraki grubu indirmeye hazır hale gelir. Bu şekilde hem yer tasarrufu yaparsınız hem de indirme işlemi ile tek tek uğraşmamış olursunuz.
Akıllı Yüklemeler özelliği sadece Wi-Fi bağlantısı ile çalışır, bu yüzden mobil veri paketinizde herhangi bir kota aşımı yaşamazsınız.
Akıllı Yüklemeler Özelliği Açma-Kapatma
Netflix Akıllı Yüklemeler özelliği uygulama içinde varsayılan olarak açık olarak gelir ve bu özelliği kullanmak için bir işlem yapmanıza gerek yoktur, ancak bu özelliği kullanmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz.
Akıllı İndirmeler özelliğini kapatmak istediğinizde, İndirilenler sekmesine dokunun ve ekranınızın üst kısmına “Akıllı Yüklemeler Açık” yazan kısma hafifçe dokunun, ardından kapatma seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın.
Netflix Filmlerini ve Şovlarını İndiremiyorsanız
Yukarıdaki anlatılan işlemleri uyguladığını halde, Netflix’ten içerik indiremiyorsanız veya çeşitli sorunlar yaşıyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır, bunları hatırlatmakta fayda vardır.
Netflix’te dizi, program ve film indirmek Sistem Gereksinimleri için gerekenler?