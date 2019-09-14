Mi Band bileklik akıllı telefona (görmüyor) bağlanmıyor

Akıllı bileklik konusunda Xiaomi çok başarılıdır. Uzun giden şarj süresi, akıllı bilekliğin özellikleri v.s. v.s. oldukça başarılıdır. Tabi fiyatınında ucuz olması ise ayrı bir güzellik katmaktadır.

Xiaomi Mi Band yeni alanlar telefon ile eşleştiremiyorsa bu yazımızın faydası olacaktır.

İlk olarak Google Play Store’da yada App Store’dan Mi Fit uygulamasını yükleyiniz.

Daha sonra Mi Fit uygulamasını açıp oturum açmanız gerekmektedir.

Oturum açma işleminden sonra aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Sağ alt kategoriden Profil bölümünde girdiğiniz aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşacaksınız.

Yukarıda gördüğünüz gibi “Cihaz Ekle” seçeneğine basınız. Telefonuzun “Bluetooth” açık ve görünür olduğuna emin olunuz. Birçok kişi Bluetooth açıyor fakat görünür yapmadığı için bir türlü eşleşmeyi gerçekleştiremiyor.

Cihaz ekle sekmesine bastığınızda aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşacaksınız.

Siz “Bileklik” kısmına bağlanacaksınız. Daha sonra adımları tek tek yapmaya başlayınız. Bilekliği telefonun yanına koyunuz.

İlk olarak arama yaptığında genel olarak bilekliği bulmamaktadır. Bulamadığı zaman size Bilekliği fabrika ayarlarına döndüreyim mi sorusunu soracaktır. Siz bu işlemi yaptığınızda % 100 eşleşmektedir. Sıfırlama işlemi kesin çözümdür. Sıfırlama yaptığınızda bileklik titreyecek ve size şifre verecektir. Siz bu şifreyi telefona girdiğiniz artık rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki adımlar sayesinde Xiaomi Mi Band bileklik telefonla eşleşmiyor sorununu halletmiş olacaksınız. Mi Band telefona bağlanmıyor konusunda sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.