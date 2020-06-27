Mi Band 4 WhatsApp bildirimleri gelmiyor!

Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği hem tasarımı ile hem teknik özellikleri ile kullanıcılarını memnun etmektedir. Mi Band 4’ü telefonunuz ile eşleştirdiğinizde size gelen aramalar, WhatsAPp mesajları ve diğer bildirimler saatinize otomatik olarak düşecektir. Sizde bu şekilde rahatça mesajları kolunuzdaki cihaz ile okuma keyfi yaşayacaksınız.

Soru: Mi Band 4 WhatsApp mesajları gelmiyor?

– İlk olarak Mi Fit uygulaması ile telefonu eşleştirmeniz gerekmektedir. Eşleşme yapılmadan uygulamadaki menüler aktif olmuyor.

– Eşleşme yaptıktan sonra sizler için aşağıya bir ekran görüntüsü ekledik. Eşleşme yaptıktan sonra “Profil” bölümüne tıkladığınızda ekran görüntüsündeki gibi “Mi Akıllı bileklik 4” yazan yere tıklamanız gerekmektedir.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra ikinci adıma geçebiliriz. Bilekliğinizin olduğu kategoriye girdikten sonra aşağıdaki ekran görüntüsü gibi “Uygulama Ayarları” bölümüne girmeniz gerekiyor.

Uygulama ayarlarına giriş yaptığınızda artık üçüncü adıma geçebiliriz. Aşağıdaki resime geçelim.

Son adımda artık ok işaretindeki “Uygulamaları Yönet” butonuna bastıktan sonra telefondaki yüklü uygulamaları göreceksiniz. Siz buradan WhatsApp yada diğer uygulamaları seçip geri döndüğünüzde artık bu uygulamalardan gelen bildirimleri saatinize alabileceksiniz.

Xiaomi Mi Band 4 hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.