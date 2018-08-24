LG televizyon Türkçe altyazı karakter sorunu

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Bir ziyaretçimiz LG marka LED televizyonu olduğu ve alt yazılı film izlemek istediğinde Türkçe karakter içeren harflerin bozuk olarak yazdığını ve nasıl düzeltebileceği konusunda yardım istemiştir.

Bu soruyu gönderen kişi maalesef televizyonun tam modelini yazmamış. Kendisine geri dönüş maili attık fakat dönen olmadığı için bizde karşımıza ilk gelen LG TV’de deneyerek bu sorunu çözmek istiyoruz.

İlk olarak filmi açtığınızda ilerii,geri v.s. player alanı gözükecektir. Bu alan gözüktüğunde kumandadan Q.MENU tuşuna bastığınızda video oynatma ayarlarına giriş yapınız. Giriş yaptığınızda yukarıdaki fotoğraftaki gibi bir ekran açılacaktır. Bu ekran görüntüsü menüsü televizyon modellerine göre farklılık gösterebileceğini unutmayınız. LG marka modellerde genellik kumandalarında Q.Menu tuşu olmaktadır. Bu tuş ile türkçe alt yazı karakterini Türkçe olarak dil bölümünden ayarladığınız zaman harfler düzgün gözükecektir. Ayrıc abu menü ile ileriden yada geriden gelen alt yazıları ses ile eşitlemek için kullanabilirsiniz. Yada alt yazıların ne kadar aşağıda yada ne kadar yukarıda olacağına karar verebilirsiniz.

LG TV hakkında sormak istediğiniz soruları bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.