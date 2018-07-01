Laptop ve Bilgisayarda İşlemci sıcaklığına nasıl bakılır?

Yaz aylarında bilgisayarlar en sıcak zamanlarını yaşamaktadır. Özellikle oyun çok oynuyorsanız bilgisayarınız yüksek sıcaklıktan dolayı yavaşlama gösterecektir.

İşlemci sıcaklığına nasıl bakılır?

İşlemci sıcaklığına iki şekilde bakabilirsiniz. Birincisi bilgisayarınızın BİOS ayarlarına girip işlemci sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Fakat burada bakılan sıcaklık size gerçeği yansıtmayacaktır. Neden derseniz BİOS ayarlarında baktığınız sıcaklık düşük çıkacaktır. Çünkü herhangi bir işlem yapmadığı için sizi yanıltabilir.

En basit olan 2.yöntem ise ufak bir program indirerek işlemci sıcaklığınızı kontrol edebilirsiniz. Core Temp İsimli uygulama tam size görebilirsiniz. 367.23 KB boyutunda olan bu ufak uygulama ile bilgisayarınızda sadece işlemci sıcaklığı değil, diğer özelliklerinizide kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu programda minimum ve maksimum sıcaklık değerlerini de göstermektedir.

Bilgisayarınızda işlemci sıcaklığını düşürmek için birkaç önerimiz olacaktır. Özellikle birkaç yıldır kullanıyorsanız bilgisayarınızın içindeki tozlarını temizlemenizde fayda vardır. Ayrıca uzun yıllarca kullanılan bilgisayarların fanları oldukça tıkanmış durumdadır. Fan temizliği ile bilgisayarınızın fan hızını artırabilirsiniz. Son olarak termal macun bakımını eksik etmeyiniz. Yıllar geçtikçe fan ile işlemci arasında bulunan termal macun işlevini yitirmektedir. Yenilemeniz her zaman avantajınıza gelecektir. Eğer termal macun değişimi yapamıyorsanız bilgisayarcılar 25-30 TL aralığında termal macun değişimi yapmaktadırlar.

İşlemci sıcaklığına bakma programı için tıklayın

Not: Yukarıdaki bağlantıya tıkladığınızda programı yapan sitenin resmi internet sitesi üzerinden indireceksiniz.

Hız - 5/10 5/10

Kolay Kullanım - 5/10 5/10

Doğru ısı bilgisi - 5/10 5/10 Özet Sonuç olarak baktığımızda bu program en hızlı ve kolay kullanım ile rahatlık sağlamaktadır. 5.0/10

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