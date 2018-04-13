Kullanıcı Profili yüklenemiyor hatası (Kesin çözüm)

Kullanıcı profili yüklenemiyor hatası alıyorsanız bu yazımızın kesinlikle size yüzde 100 çözüm yöntemi sunacaktır.

Geçen gün yaşadığımız bir sorunu size yazıp bilgilendirmek istedik. Bilgisayarımızda Windows 7 kullanmaktayız. Açmaya çalıştığımızda ” Kullanıcı profili Hizmeti oturum açamadı, Kullanıcı profili yüklenemiyor ” hatası aldık. Tamam’a bastığınızda ise bilgisayar komple kapanmaktadır. Genel olarak bu sorunla karşılaşanlar hemen format atmayı planlamaktadır. Fakat format attığınızda bilgisayarınızdaki verilerin hepsinin sileneceğini unutmayınız. Kullanıcı Profili yüklenemiyor hatasının en basit çözüm yöntemi şöyle;

İlk olarak bilgisayarınızı komple kapatınız.

Daha sonra yeniden başlatın ve ilk başladığında sürekli olarak tekrar tekrar F8 tuşuna basınız. Tuşa art arda bastığınızda karşınıza başlatma modu çıkacaktır.

İlk olarak windows’u normal şekilde başlatı seçiniz. Yüzde 99 değişmeyecektir.

Siz güvenli mod’u seçiniz. Güvenli mod seçim işleminden sonra 1-2 dakika sonra masaüstünüz gelecektir. Ekran farklı boyutta olunca sakın korkmayınız. Masaüstü açıldığında başlat’a basınız. Başlat arama çubuğuna “sistem geri yükleme ” yazınız. Bilgisayar size birkaç adım daha soracak ve kurulum işlemini tamamlayacaktır.

Bilgisayar yeniden başladığında sorun ortadan kalkacaktır.

Eğer yapamayan olursa lütfen bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz.

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