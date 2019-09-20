İşte Efsane Huawei Mate 30 Pro özellikleri

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Mate 30 Pro resmi olarak tanıtıldı.

Üst segment donanıma sahip olan Huawei Mate 30 Pro teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Ekran donanımına baktığımızda 6.53 inçlik 409 PPI Piksel yoğunluğunda Full HD OLED ekran teknoloji yer almaktadır. Ekran/Gövde oranı % 93.02 gibi oldukça iyi bir orana sahiptir. Bu telefonu 4500 mAh’lık 40W super hızlı şarj destekli batarya desteklemektedir. Kablosuz hızlı şarjı bile 27W ile yapmaktadır.

Kamera donanımı olarak 40 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Arka kamerada Optik görüntü sabitleyici bulunmaktadır. Arka kamera 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası ise 40 MP çözünürlüğünde. İkinci arka kamera F1.8 ekstra geniş açı sağlamaktadır. Üçüncü arka kamera 8 MP çözünürlüğündedir. Üçüncü arka kamera ile optik görüntü sabitleyici, telephoto, F2.4 diyafram açıklığı, 3X optik zoom özelliği gelmektedir. Ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğündedir. İkinci ön kamera ile TOF (Time of Flight) 3D özelliği gelmektedir.

Huawei Mate 30 Pro performansı

Performans olarak zaten üst segment donanıma sahiptir. Huawei Kirin 990 Yonga seti bulunuyor. 2.86 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli ve 8 GB RAM ile telefonun yavaşlaması bile söz konusu değildir. 256 GB‘lık dahili depolama hafızası size yeterli gelir. Yeterli gelmezse ekstra takabileceğiniz hafıza kartı ile kapasiteyi 2 kat artırabilirsiniz.

Suya ve toza karşı dayanıklılık, NFC ve parmak izi okuyucusu ile eksiksiz bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.