Huawei Pil Optimizasyonu ile şarj süresini artırın

Akıllı telefonlarda şarj süresi çok büyük derttir. Günde bir iki kere şarja takma normal hale geldi diyebiliriz.

Kaliteli oyunlar ve mobil veri bağlantısı devamlı açık olduğu zaman şarj süreleri oldukça kısa gitmektedir.

Bu yazımızda sizlere Huawei’de pil optimizasyonu yaparak şarj süresini uzatabilirsiniz. Huawei’nin bu pil optimizasyonu temel öğelere göre ayar yapmaktadır.

Huawei’nin bu kendi uygulaması telefonunuzda en çok şarj harcayan ayarları bularak sizlere öneri sunmaktadır.

Huawei pil optimizasyonu için “Ayarlar-Gelişmiş Ayarlar-Pil Yöneticisi-Optimize et” adımlarını takip ediniz.

Telefon otomatik olarak optimizasyon yapacak ve en iyi ayarları size sunacaktır. Bu ayar ile telefonunuzda bulunan bazı şarj tüketen ayarlar kapanmaktadır. Örnek vermek gerekirse ekrana bastığınızda titreşimi kapatmak, otomatik ekran döndürme, ekran aydınlatmasının otomatik olarak kapanma süresi, akıllı tasarruf modu gibi birçok özellik devre dışı kalmaktadır.