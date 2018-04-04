Huawei P20 Pro ve P20’nin tek dezavantajı

Huawei’nin yeni 2 amiral gemisi modeli P20 Pro ve P20 tanıtıldı.

Her iki telefonda üstün özelliklere sahip olduğu ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle P20 Pro her yönden tam donanımlı bir modeldir. Bu modeli diğer telefonlardan ayıran özelliği ise 3 adet arka kamerası bulunmasıdır. Yüksek çözünürlüklü 3 adet kamera ile fotoğraf tutkunları güzel kareler yakalayabilecek. Tabi sadece kamera çözünürlükleri değil, diğer teknik özellikleri ile eksiksiz diyebiliriz.

Huawei P20 Pro ve P20’nin teknik özelliklerini incelediğimizde bizim açımızdan sadece tek bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Her iki modelde de malesef microSD hafıza kart desteği bulunmuyor. Genellikle bu tarz amiral gemisi modellerde hafıza kartı desteği olur ama bu modellerde neden olmadığına kimse anlam veremiyor.Huawei P20 Pro ve P20’de 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bu modellerin büyük ihtimal 256 GB’lık depolama seçeneğine olacak gibi gözükmektedir. Tabi sırf dahili depolama hafızası geniş olsun diye fazlada bi ton para vermek zorunda kalacaksınız.

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