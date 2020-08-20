Hackintosh Mac Nasıl Kurulur?

Hackintosh mac kurulumu diğer işletim sistemlerinin kurulumlarına oranla daha zordur ve sabır gerektiren işlemlerden oluşmakta. Kurulum aşamasından evvel sizlere kısa olarak hackintosh mac os x nedir ve ne işe yarar konularından bahsedeceğiz.

Hackintosh Mac Nedir?

Hackintosh mac, normal olan mac işletim sisteminin intel marka cihazlara kurulmasını sağlamış olan bir modifiye yapılmış Mac olmaktadır. Hackintosh işletim sistemi yükleyince diğer mac işletim sistemlerinden farklı mı yoksa aynı mı olacak soruları genel de akıllara takılıyor olmakta.

Hackintosh mac os x kurulduğu zaman bu işletim sisteminin diğer mac işletim sisteminden herhangi bir farkı olmamakta. Hackintosh sadece intel marka bilgisayarınızı bir mac bilgisayara benzetmekte. Yani hackintosh mac kurmayı başaran kişiler normal mac os x da kullanmış oluyorlar. Mac deneyimi yaşamak isteyenler kullanıcılar normal bilgisayarlarında evvela hackintosh kurarak bunu rahatlıkla deneyebilmekteler.

Kurulum İşlemleri Nasıl Olur?

Mac işletim sisteminin en yeni sürümünü yüklemenizde fayda bulunmaktadır. Yani El Capitan programını kurunuz. Aşağıda yazdığımız linkten araştırma yapabilmektesiniz. Raw dosyasını bulabilmek için ise https://www.technopat.net/sosyal/konu/os-x-el-capitan-raw-10-11-2-guencel-kurulum-imaji.255878/

USB raw dosyasını indirmenizin akabinde Win32 programını da indirmeniz gerekmekte. İndirmiş olduğunuz RAW dosyasını USB ye yazmak için gerekli olan bir programdır ve Windows işletim sistemi ile uyum içerinde olmaktadır.

Daha sonrasında ise bilgisayarınızı kapatıp, gerekli bios ayarlarını yapmış olmanız gerekmekte. SATA modu AHCI olmuş olmalıdır. Yoksa MAC işletim sistemini kurmuş olamazsınız. Bu ehemmiyetli ayar dışında diğer bios ayarları için de mac bios ayarları yazarak arama yapabilmektesiniz. Bazı bioslar da sadece AHCI mod kâfi gelmekte.

Bilgisayarınızı USB ile başlatıp daha sonradan da USB’den kurulumu seçerek kuruluma başlamış oluyorsunuz.

Kurulumu Yaptıktan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Clover EFI v2 isimli programı indirip mac işletim sistemine kurmalı ve bilgisayarınızın USB yardımı olmaksızın direkt olarak mac işletim sistemini açmasını sağlamış olmalısınız.

Mac işletim sistemi ve Windows işletim sistemini birlikte kullanmak istiyorsanız bu durumda sorun yaşayabilirsiniz ama bunun da farklı çözümleri mevcuttur.