Etkileyici tasarımı ile Galaxy Fold farklı boyut açıyor

Gün geçtikçe gelişen teknoloji ile birlikte, farklı markaların farklı özelliklerde telefonları da piyasaya sürülüyor, bu yazıda size alışılmadık bir özellik ile gelen yeni cihaz tanıtacağız, bu cihazın en büyük özelliği ise, katlanabilir olması.

Samsung’un 2019 yılı ilk çeyreğinde A.B.D’nin San Francisco şehrinde düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıtımını yaptığı ve Dünyanın ilk katlanabilir telefonu olma özelliğine sahip olan modeli Galaxy Fold kullanıcılardan da büyük ilgi görmüş durumda.

Cihaz normal şartlarda 7,3 inç boyutlarında ve katlandığında ise kompakt bir cihaza dönüşerek normal bir telefon boyutunu alıyor.

Kuşkusuz birçok kullanıcı, hem telefon ile dilediği gibi kullanabilmek için geniş ekran tercih etmek isterken, öte yandan boyutlarının da çok büyük olmasını tercih etmiyor.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan Samsung buna yönelik bir çözüm olarak sunduğu bu katlanabilen telefon ile bu soruna da bir çözüm getirmiş oluyor.

Tablet gibi geniş bir ekrana sahip ama telefon kadar boyutlarda bir akıllı cihaz ister miydiniz? Bu sorunun cevabı evet ise, Samsung Galaxy Fold tam sizin aradığınız cihaz olabilir.

Samsung Galaxy Fold, ekranı özel olarak üretilmiş ve sadece kavisli olma özelliğinin yanı sıra, katlanarak tam bir ekran vazifesi görüyor. Ayrıca cihazın bu özelliği uzun vadede herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve dayanıklı olarak uzun süreler kullanılabilmesine olanak tanıyor.