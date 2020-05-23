Dikkat çekici: Xiaomi Redmi Note 9S özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi Note 9S teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Xiaomi’nin Redmi Note serisi oldukça sevildi.

Özellikle Note 8 Pro modeli satış rekorları kırdı. Xiaomi Redmi Note 9S modeli uygun fiyat ve performansı yine bir arada sunan bir akıllı telefon olduğu ilk bakış belli olmaktadır.

Bu modelde 6.67 inç‘lik oldukça büyük bir IPS LCD ekran bulunmaktadır. 395 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise % 84.27 oranındadır. Batarya kapasitesine baktığımızda ise 5020 mAh‘lık 18 W gücünde hızlı şarj desteğide bulunuyor.

Xiaomi Redmi Note 9S performansına baktığımızda 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720 chipset yer almaktadır. 6 GB RAM ile oldukça güçlü bir performans alabilirsiniz. 128 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9S kamera donanımına geçtiğimizde ise 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamera bulunmaktadır. 2160p Ultra HD 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci arka kamera 8 MP‘dir. Bu kamera ile ekstra geniş açı gelmektedir. Üçüncü arka kamera 5 MP ve dördüncü arka kamera 2 MP‘dir. Selfie çekenler için 16 MP‘lik bir ön kamera bulunmaktadır.

Diğer özelliklere baktığımızda ise suya karşı dayanıklılık, kızılötesi, radyo ve parmak izi okuyucusu bulunmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 9S 64 GB’lık olan modeli 2.799 TL, 128 GB’lık olan modeli 3.099 TL‘dir.