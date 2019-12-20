Casper Bios Ayarları Nasıl Yapılır?

Casper marka dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanıcıları, bazı sebeplerden dolayı bios ayarı kullanmak durumunda kalırlar.

Ayarların sorunsuz yapılabilmesi için bazı adımların izlenmesi gerekir. Özellikle de bu adımları bilmeyenler ayarları yapmak konusunda sorun yaşayabilirler. Başlangıç olarak bilgisayarınızın açık olması gerekir, ardından dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızı açıp kapatmalısınız.

Bilgisayar açılırken, logo henüz gelmeden önce bir kaç kere F2 tuşuna basarak bios menüsüne giriş sağlayabilirsiniz. Bazı Casper bilgisayar modellerinde F2 tuşu yerine delete(silme) tuşuna basarak bios ekranına giriş sağlanır. Bu nedenle F2 tuşu ile bios ayarlarına giriş yapılamıyorsa delete tuşunu kullanabilirsiniz.

Nasıl Ayarlanır?

Bios menüsü ekranına giriş yaptıktan sonraki adım ayarları yapmaktır. Ayarlamalar için ekranda “Load Previus Values” penceresi karşınıza gelecektir. Bu penceredeki soruya hayır cevabı verilir. Bu işlem yapıldıktan sonra “Boot” menüsüne giriş yapılır. Boot menüsündeki “gcm parameters” yazılı kutucuğa gelmeli ve ardından enter tuşuna basmalısınız. İhtiyaç duyduğunuz gerekli ayarları yaptıktan sonra boot menüsünden çıkmadan önce “Enable” yazan kutucuğa tıklayarak düzenlemiş olduğunuz tüm ayarları kayıt altına alabilirsiniz.

Kurulum Penceresi Ayarları

Aynı adımları izleyerek, F2 veya delete tuşuna basarak bios ekranına gelin, ardından “Load Previus Values” sorusuna hayır cevabını verin ve yapılan düzenlemeleri mutlaka kaydedin. Ardından “boot” menüsüne sağ tıklayın. “Boot Option Periorities” menüsüne giriş yaparak flash diskinizi bilgisayara takın, ilk sırada gelmesine dikkat edin. Bir sonraki aşama “security” ayarları kısmıdır. Bu ayarlarla da disabla yapın ve ayarları kaydederek bu menüden çıkış yapın. Kurulum ekranına tekrar gelince “enter” tuşuna basarak “boot menager” seçeneğini ilk sıraya ayarlayın.

Bilgisayar Sistemine Zarar Verir Mi?

Bu şekilde Bios ayarlamaları yapmak isteyen kullanıcıların akıllarına gelen soruleüarsan bir tanesi ise, ayarları yaptıktan sonra bilgisayarın işleyişinde bir sorun olup olmayacağıdır. Bios menüsü üzerinden yapılan kurulum ve ayarların bilgisayarınızın temel işleyişine zarar vermek gibi bir durumu bulunmadığından güvenle ve kolaylıkla bios ayarlarını kullanabilirsiniz. Kurulum aşamasında herhangi bir sebeple ayarları kullanmaktan vazgeçerseniz “no” tuşuna basarak bios ekranından çıkış yapıp tekrar masaüstüne dönebilirsiniz.