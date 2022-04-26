Bilgisayara RAM Almadan Önce Nelere Dikkat Etmeli?

Hiçbir kullanıcı yavaş bir bilgisayar istemez. RAM arttırmak ya da değiştirmek bilgisayarları daha hızlı hale getirme konusunda en ucuz yollardandır. Ayrıca takması ve çıkartması çok kolay olduğu için kurulumunu da herkes rahatlıkla yapabilir. Fakat RAM arttırmak ya da değiştirmenin de diğer donanımlarda da olduğu gibi püf noktaları mevcut. Hatta bu konulara hakim olmazsanız yanlış RAM alma şansınız bile oldukça yüksek. Biz de size bu yazımızda elimizden geldiğince detaylı bir şekilde RAM satın alma rehberi hazırladık. Bu yazıyı okuduğunuzda RAM satın alma konusunda şüphesiz büyük ölçüde bilgi sahibi olacaksınız! İşte dikkat etmeniz gereken elementler:

Anakartınızın Marka ve Modelini Öğrenmekle Başlamalısınız

Bazı donanımlar bilgisayarın içi açılmadan öğrenilemese de, anakart bilinenin aksine bu donanımlardan değil. Yani anakartınızın marka ve modelini çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayarak ilk olarak anakartımızın marka ve modelini öğrenelim.

1) Arama tuşuna tıklayarak “regedit” yazalım.

2) Açılan ekranda adres çubuğuna “Bilgisayar\HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS” adresini yapıştıralım, adresi yapıştırmakta sıkıntı çekerseniz verilen yola elinizle tek tek gidebilirsiniz.

3) Yukarıda gördüğünüz görselde sağ tarafta kırmızı ile işaretlediğimiz yerler anakartımızın marka ve modeli olacak. Örneğin bizimkisi ASUS PRIME B450M-K, marka ve modeli bir yere not alıyoruz ve Google’da özelliklerini aratıyoruz. (Genellikle teknik özellikler kısmından ulaşabilirsiniz.)

4) Genelde aradığımız özellikler RAM ya da bellek adı altında sıralanır. Örneğin bizim anakartımızın özellikleri ASUS’un kendi sitesinde mevcut. Bu özellikleri bir yere not alalım çünkü diğer maddelerde bu özelliklere döneceğiz.

DDR Türünü Öğrenin

Belki de bu listedeki en önemli olan bu maddeyi önemsemezseniz RAM slotunuzu kırmak gibi büyük bir hata dahi yapabilirsiniz. Bunun sebebi DDR türüne göre slota çentiklerinin uymaması. Yani yanlış bir RAM alırsanız muhtemelen slota bile takamayacaksınız. Bunun için DDR türünü öğrenmemiz gerekecek. Örneğin bizim anakartımız DDR4’ü destekliyor. Bunu ilk satırın sonunda görebiliyoruz.

Alacağınız RAM’lerin Frekansını İyi Seçin

Oyundan, günlük işlere her konuda RAM’lerin boyutları kadar çalıştığı frekanslar da önemlidir. Alabileceğiniz maksimum frekans miktarını da aynı şekilde anakartın özelliklerinde bulabilirsiniz. Örneğin bizim anakartımızda 4400 MHz’e kadar destekliyor. Bunu yukarıdaki görselde 2. satırda görebiliyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım ki her ne kadar anakartınız desteklese bile işlemci desteklemediği zaman tam performans alamıyorsunuz. Bunu da öğrenmek için “Bu Bilgisayar”a sağ tık yaparak özellikler diyebilirsiniz.

İşlemci modelinizi öğrendikten sonra Google’da aratarak teknik özelliklerinden maksimum frekansını öğrenebilirsiniz.

Önemli Not: Verilen bu frekans değerleri her ne kadar referans olarak alınabilir olsa da çoğu zaman maksimum sayıdan düşüktür. Örneğin biz bu işlemciyi kullanmamıza rağmen 3000 MHz’de ram çalıştırabiliyoruz. Hatta overclock sayesinde bu sayı çok yüksek rakamlara da çıkabiliyor.

Kaç Tane Boş Slotunuz Var?

Slot bildiğiniz üzere RAM’leri taktığımız boşluklara deniyor. Örneğin bizim anakartımızda toplamda 2 slot var. Bunu ilk verdiğimiz görseldeki “2 x”ten anlayabiliyoruz. Örneğin slotlara 2 tane 8 GB RAM olmak üzere toplam 16 GB ram takabiliyoruz. Özetle slotunuzdan daha fazla RAM almanız konusunda iade etmek zorunda kalacaksınız. Buna ek olarak imkanınız varsa en az çift kanal RAM olarak toplamınızı son derece tavsiye ederiz. Bunun öneminden daha önceki bir yazımızda bahsetmiştik, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anakartınız Maksimum Kaç GB RAM Destekliyor?

Eğer yüksek boyutlarda RAM fikriniz varsa bu konuda anakartları bazı durumlarda oldukça kısıtlayıcı olabiliyor. Örneğin bizim anakartımızın maksimum desteklediği boyut 64 GB. Bunu da yine ilk görseldeki “Max. 64 GB” yazısından anlayabiliyoruz. Yani bu anakarta maksimum 2 tane 32 GB RAM olmak üzere toplamda 64 GB RAM takabiliyoruz.

Alacağınız RAM’lerin Toplam Boyutu Gereksiz Fazla Olmamalı

Her ne kadar “ne kadar fazla RAM o kadar iyi performans” mantığı ile hareket etsek de bu mantığın çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü belirli bir boyutun üstündeki RAM neredeyse tamamen para israfı olacaktır. Örneğin günümüz oyunlarında tam performans vermesi için 16 ile 32 GB RAM boyutu gayet yeterli görülüyor. Fakat 8 GB günlük ofis işleri için uygun görülüyor. İleri dönük bir yatırım yapmak istiyorsanız 32 GB RAM uygun olabilir.

Soğutucu Olması Büyük Bir Artı

Ağır bir işlem yaptığınızı ya da oyun oynadığınızı varsayarsak RAM’lerinizde pasif soğutucu olması büyük bir artı olacaktır. Örneğin aşağıdaki görselde pasif soğutuculu bir RAM görmektesiniz.

Marka Seçimini İyi Yapın

RAM’ler genelde diğer donanımlara kıyasla daha dayanıklı ve tekdüze olsa da iyi bir marka seçmekte fayda var. Fakat fiyatlar arasında uçurum varsa çok da umursamanızı tavsiye etmeyiz.

CL Değerini Kontrol Edin

“Cas latency” adı verilen bu element çoğu zaman göz ardı edilse de RAM konusunda önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. RAM performansıyla CL değerinin ters orantıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani CL değeri ne kadar düşükse gecikmenin de düşük olacağı için daha fazla bir performans verecektir. Her ne kadar önemli olsa da fiyat konusunda ciddi farklar yaratabildiğinden CL 16 gibi ortalama değerleri tercih edebilirsiniz.

Elinizden Geldiğince Aynı Marka Model ve Özelliklerde RAM Almaya Gayret Edin

Bu madde diğer maddelere kıyasla daha az önemli olsa da, eğer bilgisayarınızdaki RAM’leri tamamen değiştireceksiniz ya da yeni bir bilgisayar toplayacaksanız aynı modeli, markayı ve değerleri tercih etmenizi öneririz. Her ne kadar marka ve model her zaman büyük oranda farklılık yaratmasa da, frekans gibi değerlerin büyük ölçüde fark yaratacağını belirtmek isteriz.

İşletim Sisteminiz Kaç Bit?

Eğer toplamda 4 GB’dan fazla RAM kullanmayı düşünüyorsanız 32 bit işletim sistemi kullanmak bilgisayarın performansını çok büyük ölçüde düşürecektir. Yani 4 GB’dan az RAM’iniz var ise ve bunu 4’ün üstüne çıkartmak istiyorsanız, işletim sisteminizin 64 bit olduğuna emin olun. Bunu öğrenmek için yine “Bu Bilgisayar”a sağ tık yaparak özellikler diyebilirsiniz. Sistem türü başlığı altında yazacaktır.

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