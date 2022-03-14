Oyun Bilgisayarı Toplarken Sakın Bu Hatayı Yapmayın!

Bilgisayar bileşenlerinden en pahalılarına işlemci ve ekran kartlarını örnek gösterebiliriz. Özellikle de bir oyun bilgisayarı toplamak istiyorsanız muhtemelen en pahalı bileşen ekran kartı olacaktır. Hem ülkemizdeki malum ekonomik şartlar, hem de genel olarak bulunan ekran kartı pahalılığından dolayı da bir bilgisayar toplarken hepimiz en düşük fiyata en iyi bilgisayarı toplamaya çalışıyoruz. Fakat yazımızda bahsedeceğimiz gözünüzden kaçabilecek olan bu detay ekran kartınızın performansında yaklaşık %20’ye kadar kayba yol açabilir. Özellikle de Battlefield gibi büyük haritada çoklu oyuncu destekleyen oyunlarda çok büyük kaybınız olacaktır.

Nedir bu çok önemli detay?

Bu detay aslında bilgisayar konusu açılınca çok ismi geçen ama nedense satın alınırken sadece boyutuna bakılan bir bileşen olan RAM. Bizim bahsedeceğimiz detay aslında frekansı ya da boyutundan ziyade, kaç kanal RAM takılacağı. Çok fazla kişi tarafından bilinmese de tek kanal RAM özellikle de yeni nesil işlemcilerde büyük oranda performans düşüşü yaşatıyor. Bu düşüş bazen öyle kritik olabiliyor ki, mesela 60 fps alacağınız bir oyunda 40-45 fps alabiliyorsunuz, yani boşu boşuna akıcılıktan feragat etmiş oluyorsunuz. Dual channel ile daha stabil bir performans almanız da cabası. Aşağıda verdiğimiz videoda da bunu bir kullanıcının test ettiğini görebilirsiniz.

Dual channel tam olarak nedir ve ne yapmam lazım?

Dual(çift) channel ya da quad(dörtlü) channel aslında RAM’in ne kadar fazla olduğu değil kaç tane slota takıldığı ile alakalıdır. Örneğin 16 GB’lık bir ram takacaksınız tek bir slota 16 GB takmak yerine, iki slota teker teker 8 GB RAM takmak işlemcinizin dual channel çalışmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde 4 slotu da aynı miktarda RAM’le doldurursanız quad channel olarak çalışacaktır fakat çoğu işlemci dual channel desteklese de quad channel maalesef çok yaygın değil.

Özet olarak 8 GB RAM takacağınızı varsayarsak 1×8 yerine 2×4 yapmalısınız.

Konuda hakkında sorularınız varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz.