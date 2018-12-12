beIN Sports Kablo TV kaçıncı kanalda?

Bir ziyaretçimiz Kablo TV beIN Sports kaçınca kanalda olduğuna dair soru sormuştur. Bizde elimizden geldiği kadar detaylı bilgi vermek istiyoruz.
beIN Sports kanallar artık HD olarak kablo tv’den yayınlanmaktadır. beIN Sports’un 6 farklı kanalı bulunuyor ve HD olarak yayınlanmaktadır.
beIN Sports Haber kanalı 223.kanalda
beIN Sports 1 232.kanalda
beIN Sports 2 233.Kanalda
beIN Sports 3 234.kanalda
beIN Sports 4 235.kanalda
beIN Sports MAX 1 236.kanalda
beIN Sports MAX 2 237.kanalda yayınlanmaktadır.
Tabi Süper Lig maçları izlemek için aylık ücret ödemek zorundasınız. Kablo TV resmi internet sitesine baktığımızda ise 99 TL aylık ücretinin olduğunu görüyoruz.
beIN Sports kanalları Kablo TV alıcınızda bulamıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp tekrar açtığınızda kanal güncellemesi yapacaktır. Bu güncellemeden sonra kanallar gelecektir. Son olarak kanalların yerlerini değiştiremiyorsunuz.