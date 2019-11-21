Başkasının Whatsapp Hesabına Nasıl Girilir?

Android ve IOS tüm cihazlarda kullanılan Whatsapp uygulaması dünyada 1 milyondan fazla indirilen bir uygulamadır. Whatsapp uygulamasının en önemli özelliği ise ücretsiz mesajlaşma. Ayrıca uygulama üzerinden sesli mesaj, resim, video, emoji, şarkı göndermekte ek özellikleri arasında. Bu uygulama sayesinde yurtdışındaki diğer Whatsapp uygulaması yüklü kişiler ile de ücretsiz internet üzerinden iletişim imkanı veriyor.

Sadece 5 saniyede Başkasının Hesabına Girmek Mümkün

Özel hayatın ihlaline girdiği için önerilmeyen bir durumdur başkasının Whatsapp hesabına girmek. Ancak evli çiftlerin birbirini kontrol etmesi, ailelerin çocuklarını kontrol etmesi ya da iş arkadaşlarının kendi hakkındaki fikirlerini öğrenmek adına oldukça faydalıdır. Bu gibi önemli konularda başkasının Whatsapp hesabına girebilmek için, hesap hangi telefonda açık ise o telefonun birkaç dakika yanınızda olması yeterli.

Öncelikle telefon üzerinden Whatsapp uygulaması içerisine girilir. Uygulama içerisinde sağ üst köşede üç nokta üst üste bulunan bölüme basılır. Açılan menü içerisinde Whatsapp web yazan yer seçilir. Daha sonra ekrana QR kodu tarama ekranı gelir. Bu aşamadan sonra kendi telefonunuz veya bilgisayar üzerinden arama çubuğuna Whatsapp web yazarak ilk çıkan web sayfa seçilir.

Açılan web sitesi üzerinde ekranda görünen ilk şey barkottur, diğer adı ise QR kodu. Whatsapp hesabının girilmek istenilen telefona ekranda görünen barkot okutulduğunda Whatsapp hesabı anında açılır. Herhangi bir şifre ya da başka bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Ancak telefona Whatsapp web açıldı diye uyarı gelir.

İkiz Uygulama

Bazı telefonlarda ikiz uygulama özelliği bulunur. Bu özellik sayesinde aynı anda iki farklı numaraya sahip Whatsapp hesabını açmakta bir diğer seçenektir. Kendi telefonunuz üzerinde ikiz uygulamayı açarak, normal şekilde diğer Whatsapp numarasını ekrana girildikten sonra, Whatsapp hesabına girilmek istenilen telefona şifre gelir. Bu şifreyi ekrana girmek yeterlidir.

Böylelikle kişinin sohbet listesi, arkadaş listesi, gönderilen ve gelen video ve fotoğraflar aynı şekilde işlem yapılan telefona gelir. Dikkat edilmesi gereken tek husus ise karı taraf gelen mesajı açmadan asla siz açmayın. Gelen mesajı okumak istediğinde zaten görüldüğünü fark ederse Whatsapp uygulamasını kaldırıp tekrar kurabilir.