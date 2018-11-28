Basit anlatım: Instagram Mavi Tik Nasıl Alınır

Geçtiğimiz aylarda Instagram güzel bir özelliği aktif etmişti. Onaylı hesap talep etme özelliği ilk olarak Avustralya’da kullanılmaya başlanmıştı. Daha sonra bu özellik ülkemize geldi.

Mavi Tikli onay hesabını genellikle kurumsal şirketler ve ünlüler kullanmayı tercih etmektedir. İnstagram üzerinden E-Ticaret yapan kişilerde İnstagram Mavi Tik nasıl yapılır konusunda araştırmaya başlamıştır.

Instagram mavi tik başvurusunu tüm kullanıcılar yapabilmektedir. Mavi tik özelliği gelmesi ile sahte hesapların önünü bir nebze olsun kesmeyi hedefleyen İnstagram, başarılı bir hamle atmıştır.

Instagram Mavi Tik Nasıl Alınır?

İlk olarak akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açınız.

Daha sonra Profil sekmesine giriniz.

sekmesine giriniz. Sağ üst köşede bulunan alt alta 3 çizgiye bastığınızda açılan pencereden Ayarlar bölümüne basınız.

bölümüne basınız. Bu pencerede Doğrulama Talebi seçeneğine geçiş yapınız.

Bu bölümde ise Adınızı, Soyadınız, Bilenen Adınızı v.s. v.s. diğer yerleri doldurunuz.

v.s. v.s. diğer yerleri doldurunuz. Instagram Mavi Tik almanın en önemli bölümüne geldiğinizde ise nufüs kağıdı, ehliyet, pasaport, vergi levhası v.b. resmi bir belge yüklemeniz gerekmektedir.

Göndermek istediğiniz resmi belgeyi ekledikten sonra gönder butonuna basınız.

Instragram Mavi Tik almanız için gönderdiğiniz belgelerin onaylanmasını beklemek zorundasınız. Instagram her gönderilen resmi belgeyi incelemektedir.