Basit anlatım: Instagram Mavi Tik Nasıl Alınır

Geçtiğimiz aylarda Instagram güzel bir özelliği aktif etmişti. Onaylı hesap talep etme özelliği ilk olarak Avustralya’da kullanılmaya başlanmıştı. Daha sonra bu özellik ülkemize geldi.
Mavi Tikli onay hesabını genellikle kurumsal şirketler ve ünlüler kullanmayı tercih etmektedir. İnstagram üzerinden E-Ticaret yapan kişilerde İnstagram Mavi Tik nasıl yapılır konusunda araştırmaya başlamıştır.
Instagram mavi tik başvurusunu tüm kullanıcılar yapabilmektedir. Mavi tik özelliği gelmesi ile sahte hesapların önünü bir nebze olsun kesmeyi hedefleyen İnstagram, başarılı bir hamle atmıştır.
Instragram Mavi Tik almanız için gönderdiğiniz belgelerin onaylanmasını beklemek zorundasınız. Instagram her gönderilen resmi belgeyi incelemektedir.