1000 TL altı batarya ve performans olarak bu telefon lider

1000 TL altı bütçeniz varsa ve şarj süresini dikkate alıyorsanız Xiaomi Redmi 8A modelini incelemenizi öneririz.

Akıllı telefonlarda en büyük sıkıntılardan bir tanesi ise şarj sürelerinin az gitmesidir. Haliyle kullanıcılar batarya kapasitesi yüksek olan telefonları tercih ediyor. 5000 mAh’lık batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Redmi 8A modelinin teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Batarya kapasitesi kadar ekran boyutuda oldukça büyük. 6.22 inçlik 270 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknoloji bulunmaktadır. 13 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası ve 2 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Özçekim kamerası ise 8 MP’dir. Performans olarak baktığımızda ise 1.95 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti bulunuyor. Adreno 505 grafik işlemcisi yer alıyor. 2 GB RAM ile fiyatına göre oldukça iyi performans alabilirsiniz.

Sonuç olarak baktığımızda 1000 TL altında alınabilecek en iyi performanslı ve diğer özellikleri ile lider olabilecek modeldir.