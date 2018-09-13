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Bu yazımızda sizlere Seat İbiza ve Cordoba radyo kodu nasıl girilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Arabaların akülülerini değiştirirken yada akü bittiğinde arabanın elektriği uzun süreli kesinlince radyo kodu girilmesi gereken araba modelleri bulunmaktadır.

Arabanıza yeni bir akü takıldığında radyoda 1000 kodu gözükecektir. 1000 kodu çıkınca arabanın radyosu hiçbir şekilde çalışmamaktadır. Sizden doğru kodu girmenizi istemektedir.

Radyo kodunu girmek için rakam tuşlarını kullanmanız gerekmektedir. 1 rakama radyo kodunun birinci rakamını girin ve 4’e kadar tek tek giriniz. Daha sonra girdiğiniz kodu onaylamak için Scan tuşuna basılı tutmanız yeterli olacaktır.

Scan tuşu ile onaylama araba modellerine göre farklılık gösterebildiğini unutmayınız. Bazı modellerde girilen kodu onaylamak için 5 tuşuna basılı tutmanızda gerekmektedir.

Radyo kodu girerken hata ile karşılaşıyorsanız bize radyo’nun fotoğrafını atabilirseniz sizlere yardımcı olabiliriz.