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Yeni Duster Extreme ilave ek opsiyonlar neler?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Kasım 2023
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Dacia yeni Duster modeli SUV almak isteyenlerin ilgisini çekti. Yeni Duster modelinde 8 farklı modeli bulunmaktadır. En baz modeli Essential TCe 90 bg, en full modeli ise Extreme TCe 150 bg EDC’dir.

İlk olarak Yeni Duster fiyatlarını yazalım;

Essential TCe 90 bg 899.000 TL
Expression ECO-G 100 bg 1.074.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4×2 1.114.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC 1.116.000 TL
Essential TCe 150 bg 4×4 1.190.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC 1.211.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4×4 1.282.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC 1.253.000 TL

En full modeli olan Extreme paket aldığınızda ek olarak 5 farklı opsiyon ekletebiliyorsunuz.

Isıtmalı ön koltuklar 7.500 TL
Yedek Lastik 7.500 TL
Özel Renk 7.000 TL
Metalik Renk 7.000 TL
17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar 2.000 TL

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Kasım 2023
0 1 dakika okuma süresi
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Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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