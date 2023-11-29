Yeni Duster Extreme ilave ek opsiyonlar neler?

Dacia yeni Duster modeli SUV almak isteyenlerin ilgisini çekti. Yeni Duster modelinde 8 farklı modeli bulunmaktadır. En baz modeli Essential TCe 90 bg, en full modeli ise Extreme TCe 150 bg EDC’dir.

İlk olarak Yeni Duster fiyatlarını yazalım;

Essential TCe 90 bg 899.000 TL

Expression ECO-G 100 bg 1.074.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4×2 1.114.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC 1.116.000 TL

Essential TCe 150 bg 4×4 1.190.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC 1.211.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4×4 1.282.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC 1.253.000 TL

En full modeli olan Extreme paket aldığınızda ek olarak 5 farklı opsiyon ekletebiliyorsunuz.

Isıtmalı ön koltuklar 7.500 TL

Yedek Lastik 7.500 TL

Özel Renk 7.000 TL

Metalik Renk 7.000 TL

17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar 2.000 TL