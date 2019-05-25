Seat İbiza Oil (yağ) yazısı nasıl silinir konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. İlk olarak bu uyarı için koşa koşa servise yada ustaya gitmeyiniz. Tabi aşağıdaki şartları taşıyorsanız.

Seat İbiza Oil (yağ) anahtar simgesi ile beraber yanmaktadır. Yıllık bakım zamanın geldiğini haber vermektedir. Genellikle yıllık bakım yapıldıktan sonra ustalar bu uyarıyı silmeyi unutmaktadır. Siz eve gittiğinizde bu yazıyı gördüğünüzde panik yapıp hemen servise yada ustaya gitmeyin. Bu uyarı lambasını kendinizde silebilirsiniz. Ama bakımdan sonra yandıysa bu işlemi yapınız. Durduk yere yandıysa yağ seviyesini kontrol ediniz. Bakım harici yandıysa bir problem mevcuttur. Ustaya gidip Vag-Com cihazı ile arızayı buldurmanız gerekiyor.

Vag-Com cihazı ile arıza tespit fiyatı 20 TL civarlarındadır. Bu fiyatın üstüne çıkarsa başka yere bakınız.

Seat İbiza Oil (yağ) anahtar uyarısı silme

İlk olarak anahtarı kontağa takınız ama kapalı konumda dursun.

Fotoğrafta gösterilen KM sıfırlama tuşuna basılı tutunuz. Basılı tutarken kontak anahtarını açın. Arabayı çalıştırmadan 20 saniye civarında tuşu basılı tutun ve arabayı çalıştırıp tuşu bırakınız. İşlem bu kadardır.

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