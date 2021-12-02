Sadece 4 gün geçti: 200 Bin altında araba kalmadı

Geçtiğimiz günlerde 200 bin TL altı araba modelleri hakkında ufak bir yazı yazmıştık. 28 Kasım günü yazdığımız 200 bin TL altı araba modelleri vardı. Fakat artık yok. Maalesef 4 gün içerisinde yeni aya girdiğimiz için ve artan dolar fiyatlarından sonra fiyatlar uçtu gitti.

28 Kasım 2021 günü yazmış olduğumuz yazıyı okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Daha önceki yazımıza baktığınızda ilk model Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) modeli olmuştu. Bu modelin fiyatı 193.700 TL idi. Tekrardan fiyatına bakmak istediğimizde Hyundai resmi internet sitesinde fiyatların güncellendiğine dair bilgilendirme ile karşılaştık. İlerleyen günlerde fiyatlarını açıklayacaklardır.

İkinci model Yeni Egea Sedan Easy paket 1.4 Fire 95 HP (Benzinli) modeli olmuştu. Bu model fiyatı 193.900 TL idi. Egea resmi internet sitesindeki yeni fiyatına baktığımızda ise aynı modelin 223.900 TL olduğunu görüyoruz.

Üçüncü model Picanto 1.0L 67 PS AMT (Benzinli) modelini yazmıştık. 28 Kasım fiyatı 194.900 TL idi. Kia resmi internet sitesindeki aynı modelin yeni fiyatına baktığımızda ise fiyatın 255.500 TL olduğunu görüyoruz.

Dördüncü model olarak ise Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel (Benzinli) modeli yazmıştık. O zaman ki fiyatı 191.900 TL idi. Kia resmi internet sitesindeki fiyata baktığımızda ise yeni fiyatın 256.900 TL olduğunu görüyoruz.

Yeni yıla girdiğimizde tekrardan bu modellerin fiyatlarına bir daha bakarız.