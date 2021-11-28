2021-2022 yılı 200 Bin TL altı sıfır araba modelleri

Araba fiyatları son zamanların en yüksek fiyatlarından işlem görüyor. Sıfır araba almak gerçekten bu zamanda oldukça zor diyebiliriz. Bu yazımızda size 200.000 TL altı alınabilecek sıfır araba modellerini yazmak istiyoruz. Tabi yazacağımız bu modellerin fiyatları 1 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz. Aşağıda yazdığımız modelleri rastgele markaların internet sitelerine girip yazan fiyatları topladık.

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Bu modelin fiyatı 193.700 TL‘dir. Hyundai kategorisinde sadece i10 modeli belirtiğimiz fiyat altındadır. Jump paketi i10 serisinin baz modelidir.

Yeni Egea Sedan Easy paket 1.4 Fire 95 HP (Benzinli)

Bu model fiyatı 193.900 TL‘dir. Easy paket Egea serisinin baz modelidir.

Picanto 1.0L 67 PS AMT (Benzinli)

Bu modelin fyatı 194.900 TL‘dir. Kia Pcanto 1.0L 7 PS AMT olan model Feel donanımdır. Eğer bir üst donanım paketi olan Live paketi almak isterseniz aynı özellikleteki aracı 197.900 TL’ye alabilirsiniz. 3000 TL fark verdiğinizde Arka park sensörü ile Hız sabitleme ve sınırlama sistemi eklenmektedir. Belki gözden kaçırdığımız bir özellik olabilir. Eksik yazdığımız bilgi olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel (Benzinli)

Bu modelin fiyatı 191.900 TL’dir. Bu model Cool pakettir. Rio serisinin baz modelidir. Bir üst donanımı olan Elegance Konfor paket fiyatı 237.900 TL (otomatik vites)

Bizim gözden kaçırdığımız bir model varsa lütfen yorum yazınız. Hemen yazı içine ekleme yapacağız.