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Opel çocuk kilidi açma ve kapama (Resimli)

tarafından 18 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz Opel araba aldığını, çocuk kilidini şoför kapasındaki kumandadan bir türlü aktif edemediğini yazmıştır.

Opel arabalarda çocuk kilidi malesef şoför koltuğundaki düğmelerinden yapılmamaktadır. Bazı farklı arbalarda şoför koltuğund bulunan çocuk kilidi düğmesine bastığınızda kapıları ve camları içeriden açamıyorsunuz. Opel’in sürücü kapısındaki çocuk kilidi düğmesine bastığınızda sadece camlar kilitlenmektedir. Kapılar ise içeriden açılmaktadır.

Lafı fazla gevelemeden Opel çocuk kilidini kullanmak için arka kapıları açın ve fotoğrafta gözünen yere anahtarınızı takıp sağa doğru çevirmeniz yeterli olacaktır. Her iki kapıyada bunu yapabilirsiniz. Tekrar devre dışı bırakmak için aynı şekilde kapıları açıp anahtar ile sola doğru çevirmeniz yeterli olacaktır.

Herhangi bir ekstradan sorularınız olursa bize göndermeniz yeterli olacaktır.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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