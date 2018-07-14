Mazda 6 koltuk hafızası ayarlama nasıl yapılır

Mazda 6 otomobilin de koltuk hafızası nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Teknoloji geliştikçe hayat kolaylaşıyor.

Mazda 6 tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti. Tabi sadece tasarımı değil özellileri ile teknoloji tutkunlarını cezbetmektedir. Hafızalı koltuk özelliği arabayı birden fazla kullananlar için birebir diyebiliriz. Örneğin karı-koca aynı arabayı aktif olarak kullanıyorsa ve eşler arasında boy farkı varsa her seferinde oturum tek tek ayar yapmak yerine daha önceden belirlediğiniz koltuk hafızasına basıp vakit kaybetmeden arabayı kullanabilirsiniz.

Mazda 6 koltuk hafızası ayarlamak için;

İlk olarak emniyetiniz için el freninizi çekiniz.

Daha sonra arabayı çalıştırın ve vitesi boşa alıp bekleyiniz.

Oturduğunuz koltuğu istediğiniz gibi ayarınızı yapınız. Aktif sürüş ekranınızı, koltuk yüksekliği,ön yada arkaya gibi sizi rahat ettirecek pozisyona getiriniz.

Daha sonra bir kez bip sesi gelene kadar koltuktaki SET (ayar) düğmesine basılı tutunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra 5 saniye içerisinde koltuktaki 1 yada 2 tuşuna basılı tuttuğunuzda koltuk ayarınızı yapmış olursunuz.

NOT: Koltuk hafızası araç bakımlarında akü kabloların sökülmesiyle hafızada otomatik olarak silinmektedir. Bu tarz büyük bakımlardan sonra ayalarınızı tekrardan yapmanız gerekmektedir.

Mazda 6 hakkında sormak istediğiniz sorular olursa bize yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır. Elimizden geldiği kadar sizlere cevapları mail olarak ve sitemizde yayınlıyoruz.

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