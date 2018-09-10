Bilinmeyen özellik: Opel Astra H kasa silecekleri dik konuma getirme

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Opel Astra H kasalarda bir özellikten bahsetmek istiyoruz. Bu özelliği birçok kişi bilmiyor diye düşünüyoruz.

Arabanızı stop edip kontak anahtarınızı çıkarmadan silecek kolunun aşağıya doğru basılı tuttuğunuzda silecekleriniz dik konuma gelecektir. Bu özellik ile sileceklerini rahatlıkla değiştirmenize fayda sağlamaktadır. Yada uzun bir seyahata çıkıp arabanız güneş altında kalacağınız zaman bu özelliği kullanabilir ve böylece sıcakta sileceklerinizin ömrü daha uzun olacaktır. Bu arada bu özelliği kullandığınızda araba aküden herhangi bir güç tüketimi yapmamaktadır.

Yada kışın gece silecekleri dik konuma getirerek sabah işe gitmeden önce silecekleriniz ön cama yapışmamış olacaktır.

Bu özelliği deneyen ve başarı sağlayan ziyaretçilerimizin araba modeli ve paket donanımını yazabilirse çok memnun oluruz.