Soru: iPhone X SIM kart takma anlatımı (Resimli)

iPhone X SIM kart nasıl takılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Bildiğiniz üzere iPhone X fiyatları ülkemizde fiyatları zirve yapıyor. Fiyatlar yükselmesi çok fazla satışları engellemiş gibi gözükmüyor. iPhone X satın alan bir ziyaretçimiz ilk defa Apple ürünü kullandığı için iPhone X SIM kart takma konusunda yardım istemiştir.

iPhone X modelinde SIM kart tepsisi telefonun sağ tarafında bulunmaktadır. Sağ tarafta bulunan deliğe sert bir cisim ile bastırdığınız takdirde SIM kart tepsisi çıkacaktır. Bu tepsiye Nano SIM kartınızı takabilirsiniz. Eğer Nano SIM kartınız yoksa mecburen almanız gerekmektedir. Eski bir akıllı telefondan geçiş yaptığınızda SIM kartınız uyum sağlamıyacaktır. Kullanmış olduğunuz GSM operatörlerinden ücretsiz olarak NANO sım kartınızı alabilirsiniz.

Arada sırada iPhone X’e hafıza kartı takılıyor mu diye sorular gelmektedir. Maalesef iPhone’lara herhangi bir SIM kart takamıyorsunuz.

iPhone X hakkında sormak istediğiniz sorulara varsa bize yorum olarak gönderebilirsiniz.

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