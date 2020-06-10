iPhone’da Konumunuzu Geçici Olarak Değiştirme​​​​​​​

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) izleme, iPhone’lar içinde devre dışı bırakılamayan yerleşik bir özelliktir. Geçerli konumunuzu gerektiren programları doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar. Konum tabanlı bir uygulamayı kandırmak ve konumunuzu değiştirmeniz gerekirse, bu dört yöntemden birini deneyebilirsiniz:

App Store’da, “iPhone sahte adres” arama ifadesini kullanarak kolayca bulabileceğiniz çeşitli uygulamalar vardır. Çoğunlukla, bu uygulamalar eğlenmek için kullanılır ve örneğin sahte konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmanıza izin verir.

Cihazlarında bol miktarda ücretsiz uygulama kullanmak isteyen bazı kullanıcılar, iPhone’larını jailbreak yapmayı tercih ediyor. Jailbreak yapılmış iPhone’unuzda, Cydia uygulamasıyla işbirliği yaparak, konumunuzu da değiştirebilecek bir dizi Cydia ince ayarını bulabilirsiniz.

Mac’inizdeki iTools gibi özel bir program aracılığıyla iPhone’un konumunu jailbreak olmadan değiştirebilirsiniz. İPhone’unuzu bir USB kablosuyla Mac’e bağlayın ve bu programda konum verilerinizde değişiklik yapın ve amaçlarınız için sanal bir konum kullanın.

GPS konumunu değiştirmenin en son ve en az tercih edilen yolu, Haritalar uygulamasının bir.plist dosyasını düzenlemektir. Bu, Mac için 3uTools programı sayesinde mümkündür. Bu programda, iPhone’unuzu yedekleyin, ardından com.apple.Maps.plist dosyasını bulun ve dikkatlice düzenleyin. Yeni verileri iPhone’unuza geri yükleyin. Akıllı telefonunuzda Haritalar uygulamasını açın, rastgele bir konum girin, bu yer hakkında bilgi almak için dokunun ve yeni bir seçenek göreceksiniz: Konumu Simüle Et. Mevcut konumunuzu değiştirmek için kullanın.