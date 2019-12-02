iPhone’da Gizli Klasör Nedir? Nasıl Oluşturulur?c

Günümüzde mobil telefonlar bilgi akışını en hızlı sağlayan cihazlardır. Özellikle iPhone gibi hız konusunda güçlü cihazlar daha fazla veri akışı olmasına olanak sağlar. Biriken veriler içerisinde özel olunması istenilen dosyaların varlığı kaçınılmazdır.

Gizli klasör özel dosyaların saklanmasına olanak veren bir yöntemdir. Seçilen dosyalar gizli klasöre atılarak güvenli şekilde saklanılabilir. Gizli klasör oluşturmak zor bir yöntem değildir. Basit program ve işlemlerle gizli klasör oluşturmak mümkündür. Konu ile alakalı programlar ücretsiz şekilde indirilip kullanıma açıktır.

Gizli Klasör İçin Hazırlık

Gizli klasör için oluşturmak için bir ön hazırlık yapılması gereklidir. Yapılan hazırlıklar gizli klasörün cihazdaki yerinin daha güvenli olmasını sağlayacaktır.

Telefonun ekranı gri veya beyaz renkli duvar kâğıdıyla kaplanır.

Saydamlık azaltılır.

Ayarlar

Erişilebilirlik

Saydamlığı azalt seçeneğiyle yapılabilir.

Bu işlemler gizli klasörün zor bulunmasını ve daha işlevsel olması yönünden yapılması gerekir.

Gizli Klasör Nasıl Oluşturulur?

Cihazı uygun hale getirdikten sonra gizli klasör için tasarlanan bir uygulamayla oluşturulmaya başlanılabilir.

App Icons Free- Cool Icon Themes, Backgrounds & Wallpapers uygulaması telefona indirilir.

Simge oluştur

Bağlantıya git

Fotoğraf seçeneklerinden gri ya da beyaz duvar kâğıdı seçilir.

Bu noktada otomatik şekilde Safari uygulaması açılır.

Gelen sayfada simgeleri ana ekrana ekle seçeneğine basıp eklenir.

İsmi nokta işareti konulur.

Son olarak [] bulunan boşluk kopyalanıp klasör ismi olarak kaydedilir.

Gizli klasör izlenilen bu yollardan sonra kullanıma hazır bir hale gelecektir. Telefonun hafıza durumuna göre istenildiği kadar dosya klasör içerinde saklanabilir. Boşluk kopyalanıp klasör ismi olarak kaydedilmesinin sebebi klasörün herhangi bir isminin olmaması içindir. Böylelikle arama butonundan dâhi klasöre ulaşılamayacaktır. iPhone’da gizli klasör oluşturmak bu yollarla mümkündür.

Gizli Klasör Neden Gereklidir?

Kapalı bir sistem olan iPhone gibi bir telefonda gizli klasör oluşturmak dosyaların çok daha güvenli olmasını sağlayacaktır. İş ile alakalı veya kişisel olarak özel verileri saklamak için oldukça etkili ve basit bir yöntemdir. Ücretsiz olması da her kesimden insanın gizli klasör oluşturmasını mümkün kılmaktadır.