iPhone’da Donma ve Siyah Ekran Sorunu (Çözüm)

iPhone cihazınız donma yaptıysa ve ekran siyahsa ve açılmıyorsa yapmanız gereken işlem nedir? Böyle bir durumda yapmanız gereken cihazı yeniden başlatmak olacaktır, eğer bunu yapamıyorsanız, o zaman cihazı yeniden başlatmaya zorlamanız gerekmektedir.

Buna nasıl yapacağınız, iPhone modellerine göre aşağıda verilmiştir.

iPhone Cihazı Yeniden Başlatmaya Zorlama

Cihaz kilitlenmeleri, donmaları ve siyah ekran gibi problemlerde, cihaz yeninden başlatma fonksiyonu düzgün çalışmayabilir, o zaman iPhone cihazı yeniden başlatmaya zorlamanız gerekmektedir.

Hemen söylememiz gerekirse, yeniden başlatmaya zorlama işlemi, cihazın yeniden başlatılamaması durumunda yapılan bir işlemdir. Cihazın tuşları düzgün bir şekilde çalışmayabilir ve verilen komutlara cevap vermeyebilir. Bu durumlarda cihazı yeniden başlatmaya zorlamak gereklidir bu işlem sonunda herhangi bir veri kaybınız olmaz.

Aşağıda iPhone cihazları için yeniden başlatma için modellere göre nasıl yapılacağı hakkında işlem yönergeleri verilmiştir, cihazınızın modeline göre bu işlemleri uygulayabilirsiniz.

iPhone 6s ve önceki modellerinde yeniden başlatmaya zorlama işlemi için Apple logosunu görene kadar Ana Ekran düğmesini ve Üst (veya Yan) düğmeyi en az 10 saniye basılı tutmanız gerekmektedir. Cihaz yeniden başlatılacaktır.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelinde ise, Yan düğme + Ses Kısma tuşlarına Apple logosunu görene kadar 10 saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

iPhone 8, iPhone X ve daha sonraki modellerde ise, yeniden başlatmaya zorlama işlemi önceki Modellere göre biraz daha farklıdır. İphone 8 ve iPhone X modellerinde Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın daha sonra Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Daha sonra Apple logosunu görene kadar Yan düğmeyi basılı tutmanız yeterlidir.

iPad Pro Modellerinde ise, yeniden başlatmaya zorlamak için yapmanız gerekenler ise, şu şekildedir. Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın, daha sonra Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından Güç düğmesine basın ve aygıt yeniden başlayıncaya kadar basılı tutun.