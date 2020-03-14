Akıllı telefonlarda en çok tercih ettiğimiz ve popüler olarak kullandığımız ekran görüntüsü almadır.

Bu yazımızda size iPhone XS / XS Max / XR Ekran Görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma işlemi hemen hemen aynı olurken, İOS işletim sistemine sahip iPhone modellerinde serilerine göre işlemler farklılık gösterebilmektedir.

iPhone X veya sonraki modellerde ekran görüntüsü alma işlemi için yan düğme ile sesi açma düğmesine aynı anda basıp bırakmanız yeterli olacaktır.

ekran görüntüsünü aldığınız zaman sol alt köşede ön izleme resmini göreceksiniz. Bu önizleme resmine bastığınızda resim üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise AssisiveTouch özelliğini kullanmak olacaktır. Bu özelliği ilk olarak aktif etmelisiniz. Telefonuzdan Ayarlar > Genel > Erişebilirlik >AssistiveTouch adımlarını takip ederek izdeğiniz ayarları seçebilirsiniz.