iPhone Xs ile iPhone Xs Max farkları

Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri resmi olarak tanıtıldıktan sonra bile çok fazla sayıda teknoloji tutkunları tarafından incelenmektedir.
Apple, iPhone Xs ve iPhone Xs Max olmak üzere iki farklı model çıkarmıştır. İki model olunca aralarındaki farkların neler olduğu daha da fazla incelenmektedir. Teknoscrool.com olarak sizlere bu yazımızda iPhone Xs ile iPhone Xs Max arasındaki farkları yazmak istiyoruz. Tek tek farkları yazarak çok uzun bir yazı ile sizleri sıkmak yerine basit bir karşılaştırma tablosu ile hem sizi hem kendimizi çok fazla yormak istemiyoruz.
Tabi teknik özellikleri olarak fark olacak ama iki model arasındaki fiyat farkıda çok önemlidir. Alım gücü olarak Xs Max çok fazla fiyat farkı oluşturursa mecburen telefon alacaklar iPhone Xs modelini tercih edebilir.
iPhone modellerinin ABD satış fiyatı:
iPhone Xs 64 GB 999 dolar
iPhone Xs 256 GB 1149 dolar
iPhone Xs 512 GB 1349 dolar
iPhone Xs Max 64 GB 1099 dolar
iPhone Xs Max 256 GB 1249 dolar
iPhone Xs Max 512 GB 1449 dolar
iPhone Xs ve iPhone Xs Max tahmini Türkiye satış fiyatlarını yazmak istedik. Tabi bu fiyatlar telefonların geliş tarihindeki dolar kuru fiyatlarına göre değişecektir.
iPhone Xs 64 GB 6900 TL
iPhone Xs 256 GB 8000 TL
iPhone Xs 512 GB 9250 TL
iPhone Xs Max 64 GB 7600 TL
iPhone Xs Max 256 GB 8600 TL
iPhone Xs Max 512 GB 9900 TL
|iPhone Xs
|iPhone Xs Max
|Ekran Özellikleri
|Super Retina HD ekran
5.8 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran
HDR ekran
458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük
|Super Retina HD ekran
6.5 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran
HDR ekran
458 ppi yoğunlukta 2688 x 1242 piksel çözünürlük
|Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık
|60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi
(30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik)
|60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi
(30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik)
|Chipset
|A12 Bionic çip
Yeni nesil Neural Engine
|A12 Bionic çip
Yeni nesil Neural Engine
|Kamera Özellikleri
|12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera
Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.4 diyafram
2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Beş efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip dört LED’li True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal lens kapağı
Arka aydınlatma sensörü
Karma kızılötesi filtresi
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
Fotoğraflar için Akıllı HDR
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Yerel ton eşleme
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Pozlama denetimi
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Zamanlayıcı modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
|12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamera
Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.4 diyafram
2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Beş efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip dört LED’li True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal lens kapağı
Arka aydınlatma sensörü
Karma kızılötesi filtresi
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
Fotoğraflar için Akıllı HDR
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Yerel ton eşleme
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Pozlama denetimi
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Zamanlayıcı modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
|Video Kayıt
|Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
2 kat optik yakınlaştırma; 6 kata kadar dijital yakınlaştırma
Dört LED’li True Tone Flash
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Videolara konum bilgisi ekleme
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
|Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
2 kat optik yakınlaştırma; 6 kata kadar dijital yakınlaştırma
Dört LED’li True Tone Flash
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Videolara konum bilgisi ekleme
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
|Batarya Özellikleri
|Kablosuz bağlantı üzerinden
konuşma süresi:
20 saate kadar
İnternet kullanımı:
12 saate kadar
Kablosuz bağlantı üzerinden
video oynatma:
14 saate kadar
Kablosuz bağlantı üzerinden
ses çalma:
60 saate kadar
Hızlı şarj özelliği:
30 dakikada %50’ye kadar şarj etme
|Kablosuz bağlantı üzerinden
konuşma süresi:
25 saate kadar
İnternet kullanımı:
13 saate kadar
Kablosuz bağlantı üzerinden
video oynatma:
15 saate kadar
Kablosuz bağlantı üzerinden
ses çalma:
65 saate kadar
Hızlı şarj özelliği:
30 dakikada %50’ye kadar şarj etme
|Kutu İçeriği
iOS 12 yüklü iPhone
Lightning Konnektörlü EarPods
Lightning - USB Kablosu
USB Güç Adaptörü
Belgeler
|
iOS 12 yüklü iPhone
Lightning Konnektörlü EarPods
Lightning - USB Kablosu
USB Güç Adaptörü
Belgeler