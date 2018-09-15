iPhone Xs ile iPhone Xs Max farkları

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Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri resmi olarak tanıtıldıktan sonra bile çok fazla sayıda teknoloji tutkunları tarafından incelenmektedir.

Apple, iPhone Xs ve iPhone Xs Max olmak üzere iki farklı model çıkarmıştır. İki model olunca aralarındaki farkların neler olduğu daha da fazla incelenmektedir. Teknoscrool.com olarak sizlere bu yazımızda iPhone Xs ile iPhone Xs Max arasındaki farkları yazmak istiyoruz. Tek tek farkları yazarak çok uzun bir yazı ile sizleri sıkmak yerine basit bir karşılaştırma tablosu ile hem sizi hem kendimizi çok fazla yormak istemiyoruz.

Tabi teknik özellikleri olarak fark olacak ama iki model arasındaki fiyat farkıda çok önemlidir. Alım gücü olarak Xs Max çok fazla fiyat farkı oluşturursa mecburen telefon alacaklar iPhone Xs modelini tercih edebilir.

iPhone modellerinin ABD satış fiyatı:

iPhone Xs 64 GB 999 dolar

iPhone Xs 256 GB 1149 dolar

iPhone Xs 512 GB 1349 dolar

iPhone Xs Max 64 GB 1099 dolar

iPhone Xs Max 256 GB 1249 dolar

iPhone Xs Max 512 GB 1449 dolar

iPhone Xs ve iPhone Xs Max tahmini Türkiye satış fiyatlarını yazmak istedik. Tabi bu fiyatlar telefonların geliş tarihindeki dolar kuru fiyatlarına göre değişecektir.

iPhone Xs 64 GB 6900 TL

iPhone Xs 256 GB 8000 TL

iPhone Xs 512 GB 9250 TL

iPhone Xs Max 64 GB 7600 TL

iPhone Xs Max 256 GB 8600 TL

iPhone Xs Max 512 GB 9900 TL