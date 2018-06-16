iPhone parmak izi tanıtma ile güvenliği artırın

Günümüzde telefon sadece iletişim kurmak için değil birçok ihtiyacımızı da karşılamaktadır. Durum bu şekil olunca telefon markaları da sürekli yenilikler yaparak, yeni özellikli cep telefonlarını piyasaya sürmektedir. Apple’ın ürettiği Iphone telefonlar alıcılar için tartışılmaz bir konumdadır. Çünkü alıcıların ihtiyaçlarını sürekli takip ederek karşılayan ve alıcıya yenilikler sunarak şaşırtan bir telefon markasıdır. Cep telefonları kişisel veri sakladığı için İphone telefonlar güvenlik sistemine diğer telefon markalarına oranla daha çok önem vermektedir.

İphone Parmak İzi Ne İçin Kullanılır?

İphone parmak izi güvenlik sistemi için en iyi özelliktir. Hem telefon kilidi olarak hem de iTunes ve App Store alışverişlerinizde kullanılabilirsiniz.

İphone Parmak İzi nasıl eklenir?

Cep telefonunuzdan ayarlar bölümüne girerek Touch ID ve Parola ayarlarına girin. Cihaz iPhone parolanızı isteyecektir. Parolanızı girdikten sonra parmak izi ekle seçeneğine girerek parmak izi taratma işlem talimatlarına göre ana ekran düğmesine basarak parmak izinizi tanımlayabilirsiniz.

İphone Ekranı Parmak İziyle Nasıl Açılır?

Tanımlanan iPhone parmak izi için telefonunuzun ayarlar bölümüne girerek Touch ID ve Parola ayarlarına girin. Üst kısımdaki TOUCH ID ’ yi şunun için kullan bölümünden İphone’un kilidini açma’yı aktif hale getirin. Sonrasında ayarlar bölümünde sırasıyla genel, erişebilirlik, ana ekran düğmesine girip, “parmağı koyarak aç” seçeneğini aktif hale getiriniz. Artık cihazınızın ekran kilidini ekran tuşuna parmak izinizi tanıtarak açabilirsiniz.

İphone Parmak İzini Cihazı Kullanan Alıcıdan Başka Parmak İzi Eklenebilir Mi?

İphone bu konuda da alıcılarına yardımcı oluyor. Örneğin telefonunuzun ekran kilidini eşiniz de açmak istiyor. İphone Parmak İzi ekleme seçeneğinden eşinizin de parmak izini tanımlayabiliyorsunuz. Böylelikle eşinizde kendi parmak iziyle cihazınızı kullanma imkânı olmuş oluyor.

İphone Parmak izini iTunes ve App Store Alışverişlerinde Nasıl Etkileştirilebilir?

Bu özelliği aktifleştirmek için yine ayarlar bölümüne girerek Touch ID ve Parola ayarlarına girin. Burada iTunes ve App Store seçeneğinden parmak izi parolanızı aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde iTunes ve App Store alışverişlerinizi parmak izi onaylama imkânıyla tamamlamış olacaksınız.

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