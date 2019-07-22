iPhone İle Video Kaydederken Fotoğraf Nasıl Çekilir?

iPhone marka telefonlar 2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtılarak mobil dünyaya adım atan ve birçok teknoloji bağımlısının devrim kabul ettiği cihaz olarak günümüz dünyasında yerini almaktadır.

Öyle ki dünyamızda 588 Milyon kişinin İPhone marka telefon kullandığı yapılan son araştırmalar kapsamında tespit edilmiştir.

Her geçen yıl yeni modelleri ve yeni yazılımları ile global mobil ağında adından sıkça bahsettiren İPhone, kullanıcılarına birçok özellikleri ile kolaylık sağlamaktadır. Bunlardan birisi de kuşkusuz ki çoğu mobil cihazın video kaydı yaparken fotoğraf çekmeyi sağlamak için farklı uygulamalar kullanırken İPhone marka telefonların kullanmamasıdır. Bu özellik hemen hemen her şeye önem veren telefon kullanıcılarını etkileyen özelliklerden de birisi olmaktadır. Peki, İPhone marka telefonlar video kaydı yaparken nasıl fotoğraf çeker sorusunun cevabını arıyorsak yazımızı okumaya devam etmeniz yeterli olacaktır.

iPhone İle Video Kaydı Yaparken Fotoğraf Çekmek

Instagram gibi sosyal medya hesaplarına yüklenen fotoğraflarda güzel çıkmak ve kaliteli fotoğraf paylaşımı yapmak isteyenlerin çoğunlukla tercihi olan İPhone, bu fotoğraf özelliğini video kaydı yaparken de sağlamaktadır. Bu özelliği de şu şekilde kullanabilmekteyiz; normal video çekerken yapılan işlemler gibi cihazımızdan kamera özelliğine giderek video kaydı başlatıyoruz, akabinde ise telefon dikey ise ekranın sol alt kısmında yatay ise sağ alt kısmında görünen beyaz yuvarlağa tıklayarak istediğimiz sahnenin fotoğrafını çekebiliyoruz. Bu sayede video kaydı yapılırken çekilen fotoğrafları galerimize yükleyerek o anı fotoğraf ile de ölümsüzleştirebiliyoruz.

Video Kaydı Yaparken Fotoğraf Çekme Özelliği iPhone’un Hangi Modellerinde Bulunmaktadır?

Bu güzel özellik İPhone 5 modelinden günümüzde son model olarak tüketicilerin elinde bulunan İPhone XS, İPhone XS Max ve İPhone XR modellerine kadar olan tüm serilerde kullanılabilmektedir.

Video Kaydı Yaparken Çekilen Fotoğraflar Kaç Megapikseldir?

İPhone modellerinin her birinde kamera megapikselinin farklılık gösterdiği göz önünde bulundurulmasında fayda bulunmaktadır. Örneğin İPhone 6S ve İPhone 6S Plus model telefonlarda 4K video kaydı yapılırken çekilen fotoğraflar 8 megapikseldir. Tabi kameralara fotoğraf çekilirken verilen megapiksel gücü video kaydı yapılırken çekilen fotoğraflarda düşmektedir.