iPhone F klavye ekleme nasıl yapılır?

iPhone F Klavye ekleme konusunda yardım arıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

Akıllı telefonları satın aldığınızda hepsi Q klavye ile yüklü olarak gelmektedir. Artık günümüzde telefonlarda F klavye kullanımı arttığı için bu yazımızda sizlere iPhone F klavye nasıl eklenir konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Özellikle İcra Katipliği ve Zabıt Katipliği klavye sınavlarına girecek adaylar bilgisayarda F klavye ile çalışıp telefonlarda Q klavye olunca çok zorluk yaşamaktadır.

Bazı markalarda F Klavye özelliği bulunmazken iPhone modellerinde ekstradan 3.parti uygulaması yüklemeden F klavye’yi kullanabiliyorsunuz.

iPhone F klavye yüklemek için;

Cihazınızın Ayarlar menüsünden Genel ‘i seçiniz.

menüsünden ‘i seçiniz. Daha sonra karşınıza gelen kategorilerden Klavye bölümüne giriş yapınız.

Yeni Klavye ekle dediğiniz zaman klavye çeşitlerini göreceksiniz.

Siz Türkçe-F olanı seçtiğinizde artık telefonunuzda F klavye bulunacaktır.

Daha sonra iptal etmek istersenizde aynı adımları uygulayarak iptal edebilirsiniz. Telefonlara klavye ekleme konusunda herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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