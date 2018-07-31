iPhone F klavye ekleme nasıl yapılır?

iPhone F Klavye ekleme konusunda yardım arıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.
Akıllı telefonları satın aldığınızda hepsi Q klavye ile yüklü olarak gelmektedir. Artık günümüzde telefonlarda F klavye kullanımı arttığı için bu yazımızda sizlere iPhone F klavye nasıl eklenir konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
Özellikle İcra Katipliği ve Zabıt Katipliği klavye sınavlarına girecek adaylar bilgisayarda F klavye ile çalışıp telefonlarda Q klavye olunca çok zorluk yaşamaktadır.
Bazı markalarda F Klavye özelliği bulunmazken iPhone modellerinde ekstradan 3.parti uygulaması yüklemeden F klavye’yi kullanabiliyorsunuz.
iPhone F klavye yüklemek için;
Daha sonra iptal etmek istersenizde aynı adımları uygulayarak iptal edebilirsiniz. Telefonlara klavye ekleme konusunda herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.